Как экскременты гусей могут помочь в борьбе с раком

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В одном из чикагских школьных проектов ученик случайно открыл удивительное свойство бактерии, найденной в гусиных экскрементах. Исследования показали, что эта бактерия может замедлять развитие злокачественных опухолей, таких как меланома и рак яичников.

Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рак

Все началось с того, что местный университет предложил школьникам участие в исследовательских проектах. Задача состояла в сборе образцов окружающей среды для дальнейшего анализа. Один из учеников принёс образцы экскрементов гусей, собранных в Гарфилд-парке.

После тщательных исследований с использованием робота для выращивания бактериальных колоний была выявлена бактерия Pseudomonas idahonensis. Учёные обнаружили, что она обладает уникальными свойствами, способными замедлять рост опухолей. Эти результаты открывают новые перспективы в борьбе с раком, и эксперты уже начали углублённое изучение этой бактерии.

Исследование, опубликованное в журнале ACS Omega, подчёркивает важность таких случайных открытий в научных проектах и их потенциальное влияние на медицину. Планы учёных на дальнейшее изучение этой бактерии открывают новые горизонты в разработке методов лечения рака.

Уточнения

Онколо́гия - раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.





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