Новый случай с китом на восточном побережье США: как избежать трагедии

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Третий за неделю редкий кит запутался в сетях у побережья США

На восточном побережье США был зафиксирован уже третий случай за неделю, когда северный гладкий кит запутался в рыболовных сетях. Этот инцидент подчёркивает критическую уязвимость вида, численность которого составляет менее 400 особей.

Пострадавший кит был обнаружен 16 декабря с помощью аэросъёмки в 96 километрах к востоку от Внешних отмелей в штате Северная Каролина. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) подтвердило, что животное получило серьёзные травмы, которые, скорее всего, приведут к его гибели.

Ранее, в те же дни, ещё два гладких кита были найдены запутанными в рыболовных снастях у берегов Нантакета, штат Массачусетс. Один из них также получил значительные повреждения. Этот вид китов чрезвычайно уязвим не только к таким инцидентам, но и к столкновениям с кораблями, что делает его одним из самых уязвимых морских млекопитающих.

Команды реагирования NOAA находятся в состоянии готовности, однако неблагоприятные погодные условия затрудняют спасательную операцию. Специалисты надеются, что, если погода улучшится, они смогут организовать взаимодействие с обученными экспертами для отслеживания состояния кита и оказания помощи.

Эти случаи подчёркивают необходимость ужесточения мер по охране северных гладких китов и контроля за использованием рыболовных снастей в их ареале обитания.

Уточнения

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) - федеральное ведомство в структуре Министерства торговли США; занимается различными видами метеорологических и геодезических исследований и прогнозов для США и их владений, изучением мирового океана и атмосферы.



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