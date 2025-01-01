Искусственные сугробы для нерп: волонтёры Финляндии борются за выживание редких животных

На фоне тёплых зим, из-за которых тают природные сугробы, необходимые сайменским нерпам для выращивания потомства, в Финляндии стартовала необычная волонтёрская инициатива. Сотни добровольцев ежедневно трудятся при температуре -20 °C, создавая гигантские искусственные сугробы на берегах озера Сайма.
Сайменские нерпы - одна из самых редких в мире разновидностей тюленей, численность которых сегодня насчитывает всего 495 особей. Ранее эти животные были широко распространены по всей Финляндии, но теперь обитают исключительно в озере Сайма на юго-востоке страны. Нерпы строят "снежные пещеры" в сугробах для защиты детёнышей от суровых погодных условий и хищников. Однако с увеличением глобального потепления и снижением уровня снежного покрова их выживание оказывается под угрозой.
Чтобы помочь этим редким животным, около трёхсот волонтёров создают снежные кучки длиной семь метров и высотой 1,5 метра на замёрзшей поверхности озера. Прошлой зимой они построили 200 таких искусственных сугробов, что дало положительные результаты: популяция сайменских нерп увеличилась. С 2014 года в этих искусственных укрытиях родилось более 300 детёнышей.
Волонтёры уверены в успехе своих усилий, ведь численность нерп продолжает расти, а их работа вдохновляет на дальнейшие шаги в сохранении этих уникальных животных. "Мы делаем всё, что можем, и верим в успех", — делятся добровольцы своими надеждами.
Финля́ндия - государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.
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