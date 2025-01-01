Птичий грипп атакует зоопарки: сколько редких животных погибло

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Птичий грипп угрожает редким видам в зоопарках

Учёные выражают серьёзную тревогу из-за новых вспышек птичьего гриппа, которые привели к гибели десятков редких животных, включая тигров, львов и гепардов. Болезнь распространяется через диких птиц, которые могут приземляться в вольерах, заражая животных, находящихся в неволе. Это создаёт серьёзную угрозу для видов, находящихся под угрозой исчезновения, которых спасают зоопарки.

Фото: freepik.com by vladimircech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тигр

За последние недели в различных странах мира зафиксированы случаи гибели редких животных от птичьего гриппа. В нескольких зоопарках США погибли гепард, горный лев, кукабурра и красноплечий канюк, у которого был выявлен высокопатогенный штамм вируса. Летом во Вьетнаме вспышка болезни унесла жизни 47 тигров, трёх львов и пантеры.

Эти трагичные события подчёркивают, что птичий грипп представляет серьёзную угрозу не только для птиц, но и для млекопитающих, особенно крупных хищников, обитающих в зоопарках.

Эксперты предупреждают, что высокая смертность от птичьего гриппа может привести к катастрофическим последствиям для редких видов, находящихся под защитой зоопарков. В связи с этим они призывают усилить биологическую безопасность в зоопарках и разработать вакцины для защиты животных. Происходящее является напоминанием о том, что птичий грипп представляет опасность не только для животных, но и для людей.

Уточнения

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56 %.



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