Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актуальные оттенки макияжа для зимнего сезона
Это рыбное блюдо покорит гостей: вкус, от которого не оторваться
Эти десерты полезны для здоровья: новая эра питания
Простые правила для долголетия: измените 5 привычек
Чем обработать капусту от вредителей? Названы лучшие варианты
Дальний Восток переходит к конкурентному ценообразованию на электроэнергию
Вредные советы о здоровье: мифы в которые вы верите
Ветеринар рассказал, можно ли целовать домашних животных
Маленький секрет для большой стирки: как могут помочь влажные салфетки

Птичий грипп атакует зоопарки: сколько редких животных погибло

1:36
Интересные Новости

Птичий грипп угрожает редким видам в зоопарках

Учёные выражают серьёзную тревогу из-за новых вспышек птичьего гриппа, которые привели к гибели десятков редких животных, включая тигров, львов и гепардов. Болезнь распространяется через диких птиц, которые могут приземляться в вольерах, заражая животных, находящихся в неволе. Это создаёт серьёзную угрозу для видов, находящихся под угрозой исчезновения, которых спасают зоопарки.

Тигр
Фото: freepik.com by vladimircech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тигр

За последние недели в различных странах мира зафиксированы случаи гибели редких животных от птичьего гриппа. В нескольких зоопарках США погибли гепард, горный лев, кукабурра и красноплечий канюк, у которого был выявлен высокопатогенный штамм вируса. Летом во Вьетнаме вспышка болезни унесла жизни 47 тигров, трёх львов и пантеры.

Эти трагичные события подчёркивают, что птичий грипп представляет серьёзную угрозу не только для птиц, но и для млекопитающих, особенно крупных хищников, обитающих в зоопарках.

Эксперты предупреждают, что высокая смертность от птичьего гриппа может привести к катастрофическим последствиям для редких видов, находящихся под защитой зоопарков. В связи с этим они призывают усилить биологическую безопасность в зоопарках и разработать вакцины для защиты животных. Происходящее является напоминанием о том, что птичий грипп представляет опасность не только для животных, но и для людей.

Уточнения

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56 %.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Почему нельзя кипятить воду дважды: неожиданная правда
Здоровье
Почему нельзя кипятить воду дважды: неожиданная правда Аудио 
Новогодние сюрпризы. Украинская армия стремительно теряет Часов Яр
Силовые структуры
Новогодние сюрпризы. Украинская армия стремительно теряет Часов Яр Аудио 
Непредсказуемая утечка на Международной космической станции
Наука и техника
Непредсказуемая утечка на Международной космической станции Аудио 
Популярное
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели

Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.

Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
За Нептуном скрывается гигант: планета может быть в 10 раз тяжелее Земли
На дне океана найдено нечто удивительное: как это меняет наше понимание динозавров
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Непредсказуемая утечка на Международной космической станции
Почему пенсионерский стиль вождения вредит двигателю авто
Научные открытия 2024 года, изменившие наше представление о мире
Научные открытия 2024 года, изменившие наше представление о мире
Последние материалы
Эти десерты полезны для здоровья: новая эра питания
Простые правила для долголетия: измените 5 привычек
Чем обработать капусту от вредителей? Названы лучшие варианты
Дальний Восток переходит к конкурентному ценообразованию на электроэнергию
Вредные советы о здоровье: мифы в которые вы верите
Ветеринар рассказал, можно ли целовать домашних животных
Маленький секрет для большой стирки: как могут помочь влажные салфетки
Вы себя не узнаете! Вот что произойдёт, если целый месяц начинать утро с зарядки
Безмасочная литография: как это работает
3 ситуации, когда кошка на груди — не такая уж милая привычка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.