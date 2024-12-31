Мухи и магнитные поля: новое открытие ставит науку в тупик

1:21 Your browser does not support the audio element. Интересные Новости

Необычное "шестое чувство" может быть общим для всех животных

Исследование, опубликованное в журнале Nature, ставит под сомнение устоявшиеся представления о магниторецепции - способности чувствовать магнитные поля, которая раньше считалась характерной только для мигрирующих животных. Учёные обнаружили, что плодовые мухи дрозофилы могут также ощущать магнитные поля.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Магнитное поле

Впервые о такой способности мух заговорили в 2015 году, когда был найден белок MagR, реагирующий на магнитные поля. Однако новое исследование раскрывает ещё более интересные детали. Фоторецепторные белки, называемые криптохромами, играют ключевую роль в магниторецепции, но даже мухи, лишённые криптохромов, всё равно могли ощущать магнитные поля. Это оказалось возможным благодаря молекуле флавинадениндинуклеотида (ФАД), что указывает на более простой механизм восприятия.

Эти открытия открывают новые горизонты в понимании того, как магнитные поля могут влиять на различные организмы, включая человека. Вопрос о том, получают ли мухи выгоду от этой способности или это просто наследие мигрировавших предков, остаётся неясным и требует дальнейших исследований.

Уточнения

Магни́тное по́ле - поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения; магнитная составляющая электромагнитного поля.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.