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Необычная история про пингвина из британского зоопарка

1:05
Интересные Новости

Работники зоопарка 8 лет принимали самца пингвина за самку

В британском зоопарке произошла забавная и необычная ситуация: пингвин по имени Мэгги, проживающий там с 2014 года, оказался самцом, хотя все восемь лет его принимали за самку.

Императорские пингвины
Фото: Flickr by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Императорские пингвины

Пингвин был привезён в Соединённое Королевство для участия в программе сохранения популяции королевских пингвинов, редкого вида, который разводят только в зоопарке Котсуолд в Британии. В течение этого времени сотрудники зоопарка пытались создать условия для размножения, но никак не могли добиться успеха. Только недавно стало ясно, что Мэгги — это на самом деле самец.

После этого зоопарк изменил его имя на Магнус, соответствующее его половой принадлежности. Однако, несмотря на это открытие, сотрудники зоопарка всё же рассчитывают на продолжение рода. Для Магнуса уже подобрана пара — самка королевского пингвина, которая должна прибыть из Германии.

Уточнения

Пингви́ны - семейство нелетающих морских птиц, единственное современное в отряде пингвинообра́зных.

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Автор Дмитрий Тезнев
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