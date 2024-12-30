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Шпицбергенские северные олени: милые создания на грани исчезновения

1:24
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Шпицбергенские северные олени (Rangifer tarandus platyrhynchus) — это уникальные создания, которые обитают на норвежском архипелаге Шпицберген. Эти небольшие олени, длиной около 1,5 метра, известны своим пушистым мехом и округлыми головами. Они не одомашнены и предпочитают жить небольшими группами, собираясь в стада только в определенные сезоны.

Олень
Фото: commons.wikimedia.org by Bramans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Олень

Численность шпицбергенских оленей значительно возросла с 1989 года, и на данный момент она составляет около 22 000 особей. Однако изменение климата угрожает их существованию. Мягкие зимы и обильные дожди приводят к образованию льда на кормовых угодьях, что затрудняет доступ к пище, в результате чего олени могут погибать от голода.

С другой стороны, повышение температуры может сыграть и положительную роль, способствуя росту растений и улучшая условия для питания. Экологи Норвежского полярного института продолжают отслеживать популяцию шпицбергенских оленей, чтобы понять, как эти удивительные животные адаптируются к меняющимся климатическим условиям.

Шпицбергенские олени остаются символом стойкости арктической природы, несмотря на угрозы, с которыми им приходится сталкиваться.

Уточнения

Шпицбе́рген — самая северная часть Норвегии. Административный центр — город Лонгйир. Архипелаг и прибрежные воды — демилитаризованная зона.

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Автор Дмитрий Тезнев
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