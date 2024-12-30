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В Балтийском море обнаружили уникальную рыбоядную сельдь

1:13
Интересные Новости

В Балтийском море учёные обнаружили уникальную популяцию сельди, которая отличается от привычных видов своей пищевой привычкой. Исследование, проведённое учёными из Уппсальского университета в Швеции, выявило, что эта сельдь (Sardinops sagax caerulea) адаптировалась к рыбоядному образу жизни, что ставит под сомнение предыдущие представления о генетической эволюции балтийской сельди.

Океан
Фото: unsplash.com by Tim Marshall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Океан

Ранее сельдь в Балтике была известна как планктоноядный вид, но сообщения рыбаков о крупных особях, нерестящихся летом, привлекли внимание исследователей. Анализ показал, что эта популяция сельди отличается от традиционных, мелких планктоноядных особей. Более крупные рыбы содержат значительно больше жира и проявляют признаки перехода к питанию рыбой. Это делает их перспективными для пищевой промышленности.

Генетический анализ подтвердил существование двух субпопуляций рыбоядной сельди: одна расположена севернее Стокгольма, другая — южнее. Это открытие имеет большое значение для понимания экосистемы Балтики и устойчивого рыболовства в регионе.

Уточнения

Балти́йское мо́ре - внутриматериковое море Евразии, расположенное в Северной Европе (частично омывает также берега Западной и Восточной Европы).

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Автор Дмитрий Тезнев
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