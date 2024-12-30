Муравьи: колоссальная численность и их роль в природе

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Недавние исследования установили, что на Земле обитает поразительное количество муравьёв — 20 квадриллионов, что в два раза больше, чем предыдущие оценки. Эта цифра основана на данных почти 500 исследований, охватывающих все континенты и экосистемы.

Фото: flickr.com by Jeff Turner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Муравьи

Муравьи составляют значительную часть биомассы планеты: их совокупный вес составляет порядка 12 мегатонн сухого углерода, что почти на 20% меньше, чем масса всего человечества. А если объединить муравьёв с другими наземными насекомыми, их общий вес может превысить вес всех людей на планете.

Известно более 15,7 тысяч видов муравьёв, однако их реальное количество, скорее всего, вдвое больше. Эти маленькие создания обитают повсюду, кроме Антарктиды, при этом две трети всех видов можно найти в тропических лесах и саваннах. Учёные предполагают, что муравьи появились около 168-140 миллионов лет назад, в период, когда климат был особенно благоприятен для процветания жизни.

Эти цифры подчёркивают не только масштаб существования муравьёв, но и их важнейшую роль в поддержании экосистем и биологического разнообразия на Земле.

Уточнения

Биома́сса - совокупная масса растительных, животных и прочих организмов, присутствующих в экосистеме (биогеоценозе) определённого размера или уровня.



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