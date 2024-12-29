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Как обезьяны раскрывают секреты человеческого языка и технологий

1:39
Интересные Новости

Исследования, проведённые учёными Оксфордского университета, открыли удивительные факты о когнитивных способностях шимпанзе, которые, как оказалось, имеют схожие механизмы с теми, что легли в основу человеческого языка и технологий. Учёные проанализировали поведение диких шимпанзе в Гвинее, используя многолетние видеозаписи, на которых обезьяны раскалывают орехи с помощью инструментов.

Шимпанзе
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Lersch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шимпанзе

Результаты исследования показали, что обезьяны организуют последовательность своих действий аналогично тому, как мы это делаем. В ходе анализа более 8260 действий учёные обнаружили, что около 50% зрелых особей координировали свои действия на значительном расстоянии друг от друга, что свидетельствует о наличии планирования и способности к корректировке подходов в процессе выполнения задачи. Это открытие указывает на наличие у шимпанзе технической гибкости, схожей с человеческой.

Эксперты отметили, что обезьяны способны организовывать свои действия в повторяющиеся блоки, но универсальных стратегий, как у людей, у них нет — наблюдаются различия между особями. Следующий шаг исследований предполагает изучение того, как именно формируются эти связи в процессе организации деятельности.

Это открытие поднимает новые вопросы о том, какие когнитивные способности могли быть у предков людей и обезьян до того, как они разделились миллионы лет назад, а также как эти способности могли повлиять на развитие языка и технологий.

Уточнения

Шимпанзе́ - род из семейства гоминид отряда приматов.

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Автор Дмитрий Тезнев
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