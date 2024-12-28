Биологическое бессмертие: что стоит за способностью медузы жить вечно

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Мечта о бессмертии всегда волновала человечество, но, как утверждает наука, смерть пока остаётся непобедимой. Однако в природе существует исключение — медуза Turritopsis dohrnii, известная как "бессмертная медуза". Это создание, размером не более 4 мм, обладает уникальной способностью к омоложению и биологическому бессмертию.

Фото: www.lucnix.be by Luc Viatour, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ушастая аурелия

Как же ей удаётся избежать смерти

Обычно медузы размножаются половым путём. После оплодотворения яйцеклетки формируется зигота, которая превращается в личинку. Эта личинка прикрепляется к дну, превращается в полип, а затем снова образует медуз. Цикл продолжается, создавая новые поколения.

Но Turritopsis dohrnii использует другой механизм: она может обратить свой цикл жизни вспять. Когда медуза достигает зрелости, её тело начинает уменьшаться и превращается в сферу, которая снова прикрепляется к дну. Это состояние возвращает медузу в стадию полипа, и цикл начинается заново. Такой процесс может повторяться бесконечно, позволяя медузе избегать смерти.

Секрет бессмертия скрыт в ДНК этого существа

Исследования учёных, возглавляемых Карлосом Лопесом Отином, показали, что медуза обладает генами, которые способствуют восстановлению и репликации ДНК, обновлению стволовых клеток и поддержанию хромосом. Эти механизмы позволяют ей "сбрасывать" свой биологический таймер и начинать жизнь заново.

Хотя человеческое бессмертие пока остаётся фантазией, биологическое бессмертие медузы Turritopsis dohrnii доказало, что в природе возможны невероятные чудеса.

Уточнения

Зиго́та - диплоидная клетка, образующаяся в результате оплодотворения.



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