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Удивительные способности самых неспешных животных

1:44
Интересные Новости

Ленивцы: уникальные способности самых медлительных существ

Ленивцы, чьё научное название Bradypus переводится как "медленная нога", удивляют своим образом жизни. Эти трёхпалые млекопитающие известны своей неспешностью, но за этим стоит продуманный механизм выживания.

Ленивец
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ленивец

Почему ленивцы такие медлительные

Медлительность ленивцев объясняется их рационом. Они питаются исключительно низкокалорийной растительной пищей, которая не даёт много энергии. Чтобы её экономить, они двигаются максимально медленно и избегают лишних действий.

Уникальная жизнь на деревьях

Ленивцы проводят почти всю свою жизнь на деревьях. Это помогает им избегать встреч с хищниками. Интересно, что их шерсть служит идеальной маскировкой: на ней могут расти сине-зелёные водоросли, которые делают ленивца незаметным среди листвы.

Спускаться на землю ленивцы вынуждены лишь раз в неделю, чтобы справить нужду. Ещё один удивительный факт: процесс переваривания пищи у них занимает до месяца, что также связано с крайне замедленным обменом веществ.

Необычные способности

Несмотря на свою репутацию медлительных существ, ленивцы обладают несколькими выдающимися навыками:

  • Отличные пловцы. Эти животные легко передвигаются в воде, что часто спасает их в дикой природе.
  • Умение задерживать дыхание. Благодаря замедленному метаболизму ленивцы могут оставаться под водой до 20 минут.

Эти способности делают их выживание в дикой природе не менее впечатляющим, чем скорость хищников.

Уточнения

Лени́вцы - подотряд млекопитающих из отряда неполнозубых (Pilosa).

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Автор Дмитрий Тезнев
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