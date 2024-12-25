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Уникальная паутина: как пауки ловят жертву за миллисекунды

1:21
Интересные Новости

Пауки научились ловить комаров по звуку: удивительное открытие

Если вам досаждает комариный писк, для пауков Theridiosoma gemmosum это сигнал к действию. Эти хищники не просто слышат комаров, но и молниеносно реагируют, используя уникальную технику охоты.

Паутина
Фото: flickr.com by vastateparksstaff, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Паутина

Как пауки ловят комаров

Эти пауки создали настоящий механизм захвата:

  1. Они оттягивают центр своей паутины, превращая её в подобие рогатки.
  2. Услышав приближающееся насекомое, паук отпускает паутину, захватывая жертву.
  3. Реакция занимает всего 38 миллисекунд.

Особую роль играют чувствительные волоски на лапах, которые улавливают звуковые вибрации, в том числе и такие громкие, как щелчки пальцев.

Эксперименты и наблюдения

Исследования в Огайо (США) показали:

  • 76 % атак пауков было успешным, если комар приближался к ловушке спереди.
  • Пауки реагируют не только на комаров, но и на другие звуки, что говорит об их адаптивных способностях.

Перспективы:

Этот удивительный механизм открывает возможности для использования пауков в борьбе с комарами в быту. Возможно, в будущем такие "звуковые ловушки" станут естественным средством защиты от кровососущих насекомых.

Уточнения

Комары́ - семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых, самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

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Автор Дмитрий Тезнев
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