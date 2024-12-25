Уникальная паутина: как пауки ловят жертву за миллисекунды

Если вам досаждает комариный писк, для пауков Theridiosoma gemmosum это сигнал к действию. Эти хищники не просто слышат комаров, но и молниеносно реагируют, используя уникальную технику охоты.
Эти пауки создали настоящий механизм захвата:
Особую роль играют чувствительные волоски на лапах, которые улавливают звуковые вибрации, в том числе и такие громкие, как щелчки пальцев.
Исследования в Огайо (США) показали:
Этот удивительный механизм открывает возможности для использования пауков в борьбе с комарами в быту. Возможно, в будущем такие "звуковые ловушки" станут естественным средством защиты от кровососущих насекомых.
Комары́ - семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых, самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.
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