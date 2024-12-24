Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иосиф Пригожин показал взрослых детей от первого брака и внука
Домашний уход за телом с природными средствами
Глава РФС назвал самый яркий матч сборной России в 2024 году
Праздничный слоеный салат с курицей и грибами: рецепт, который покорит всех
Передача управления без прав: что грозит владельцу
Рождество на краю света — как учёные встречают праздник в Антарктике
Ранние посевы: какие культуры можно сеять на рассаду в январе?
Как питомцы помогают бороться со стрессом и улучшают здоровье хозяев
Узнайте, почему кислица станет вашим любимым домашним растением

Пустынные муравьи нашли новый способ ориентироваться в пространстве

1:33
Интересные Новости

Пустынные муравьи удивили учёных: как они ориентируются с помощью магнитного поля

Пустынные муравьи, такие как Cataglyphis nodus, способны проходить сотни метров в поисках пищи и возвращаться к своему гнезду с поразительной точностью. Их навигационные способности привлекли внимание учёных, которые раскрыли уникальный механизм ориентации этих насекомых.

Муравей
Фото: commons.wikimedia.org by Richard Bartz, Munich Makro Freak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Муравей

Открытие в Ольденбургском университете

Исследование под руководством доктора Паулины Флейшманн показало, что пустынные муравьи ориентируются по полярности магнитного поля, а не по его наклону, как это делают другие виды. В ходе экспериментов учёные создавали искусственные магнитные поля. Оказалось, что муравьи продолжают находить вход в гнездо при изменении наклона, но полностью теряются, если полярность изменяется на 180 градусов.

Этот механизм магниторецепции, вероятно, связан с наличием у муравьёв мельчайших частиц магнетита или других магнитных минералов в организме.

Почему это важно

"Тот факт, что пустынные муравьи используют иной механизм магниторецепции, нежели другие насекомые, открывает новые возможности для изучения эволюции сенсорного восприятия в животном мире", — отметила Флейшманн.

Исследование не только проливает свет на сложные адаптации пустынных видов, но и подчёркивает, насколько разнообразно использование магнитного поля Земли в животном мире.

Уточнения

Магни́тное по́ле - поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Секрет свежести в ванной: трюк, который используют в роскошных отелях
Недвижимость
Секрет свежести в ванной: трюк, который используют в роскошных отелях Аудио 
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Российский шоу-бизнес
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения Аудио 
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Шоу-бизнес
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а Аудио 
Популярное
Чем категорически нельзя кормить кошку?

Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.

Чем категорически нельзя кормить кошку?
В Швейцарии расписались в отказе от санационного нейтралитета
В Швейцарии расписались в отказе от санационного нейтралитета
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
Самолёт Ту-154. Трёхмоторная легенда советской гражданской авиации Дмитрий Плотников Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина Анжела Якубовская Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Любовь Степушова
Стиральная машина скажет спасибо! Назван лучший температурный режим для стирки
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Почему ваша выпечка быстро черствеет и что добавляют кондитеры
Почему ваша выпечка быстро черствеет и что добавляют кондитеры
Последние материалы
Домашний уход за телом с природными средствами
Глава РФС назвал самый яркий матч сборной России в 2024 году
Праздничный слоеный салат с курицей и грибами: рецепт, который покорит всех
Передача управления без прав: что грозит владельцу
Рождество на краю света — как учёные встречают праздник в Антарктике
Ранние посевы: какие культуры можно сеять на рассаду в январе?
Как питомцы помогают бороться со стрессом и улучшают здоровье хозяев
Узнайте, почему кислица станет вашим любимым домашним растением
Новое соглашение с Сирией расширит влияние Турции в энергетическом секторе
Как избежать набора веса в новогодние праздники: 7 эффективных советов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.