Пустынные муравьи нашли новый способ ориентироваться в пространстве

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Пустынные муравьи удивили учёных: как они ориентируются с помощью магнитного поля

Пустынные муравьи, такие как Cataglyphis nodus, способны проходить сотни метров в поисках пищи и возвращаться к своему гнезду с поразительной точностью. Их навигационные способности привлекли внимание учёных, которые раскрыли уникальный механизм ориентации этих насекомых.

Фото: commons.wikimedia.org by Richard Bartz, Munich Makro Freak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Муравей

Открытие в Ольденбургском университете

Исследование под руководством доктора Паулины Флейшманн показало, что пустынные муравьи ориентируются по полярности магнитного поля, а не по его наклону, как это делают другие виды. В ходе экспериментов учёные создавали искусственные магнитные поля. Оказалось, что муравьи продолжают находить вход в гнездо при изменении наклона, но полностью теряются, если полярность изменяется на 180 градусов.

Этот механизм магниторецепции, вероятно, связан с наличием у муравьёв мельчайших частиц магнетита или других магнитных минералов в организме.

Почему это важно

"Тот факт, что пустынные муравьи используют иной механизм магниторецепции, нежели другие насекомые, открывает новые возможности для изучения эволюции сенсорного восприятия в животном мире", — отметила Флейшманн.

Исследование не только проливает свет на сложные адаптации пустынных видов, но и подчёркивает, насколько разнообразно использование магнитного поля Земли в животном мире.

Уточнения

Магни́тное по́ле - поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения.





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