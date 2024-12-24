В Бразилии самолёт столкнулся с крупной птицей

Необычный инцидент произошёл в небе над Бразилией: стервятник, столкнувшись с пассажирским самолётом, пробил его лобовое стекло. Лайнер следовал в муниципалитет Эйрунепе.
Птица застряла в разбитом стекле, серьёзно ограничив обзор пилота. Несмотря на это, экипаж справился с ситуацией, и самолёт благополучно совершил посадку.
Случившееся напоминает, почему авиакомпании тщательно продумывают маршруты. Например, рейсы избегают полётов над Тибетом из-за высоких гор и сильной турбулентности, вызванной особенностями рельефа. Безопасность пассажиров всегда остаётся главным приоритетом, и такие инциденты лишь подчёркивают важность строгих мер предосторожности.
Стервя́тник — представитель подсемейства бородачей семейства ястребиных.
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