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В Бразилии самолёт столкнулся с крупной птицей

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Интересные Новости

Стервятник пробил лобовое стекло самолёта в Бразилии

Необычный инцидент произошёл в небе над Бразилией: стервятник, столкнувшись с пассажирским самолётом, пробил его лобовое стекло. Лайнер следовал в муниципалитет Эйрунепе.

Стервятник
Фото: Flickr: Lappet-faced vulture by Jerry Pank, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стервятник

Как это произошло

Птица застряла в разбитом стекле, серьёзно ограничив обзор пилота. Несмотря на это, экипаж справился с ситуацией, и самолёт благополучно совершил посадку.

Полёты над сложными регионами

Случившееся напоминает, почему авиакомпании тщательно продумывают маршруты. Например, рейсы избегают полётов над Тибетом из-за высоких гор и сильной турбулентности, вызванной особенностями рельефа. Безопасность пассажиров всегда остаётся главным приоритетом, и такие инциденты лишь подчёркивают важность строгих мер предосторожности.

Уточнения

Стервя́тник представитель подсемейства бородачей семейства ястребиных.

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Автор Дмитрий Тезнев
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