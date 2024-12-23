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Бабочки и пыльца: новая глава в науке

1:50
Интересные Новости

Как пыльца помогает исследовать тайны миграции бабочек

Отслеживание бабочек — задача непростая, но метод анализа пыльцы, прилипшей к их телам, открывает для учёных новые возможности в изучении природы.

Бабочка репейница
Фото: flickr.com by Sue Corbisez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бабочка репейница

Чем пыльца интересна учёным

Пыльца растений, найденная на телах бабочек, может многое рассказать об их маршрутах. Этот подход позволяет узнать, какие растения посещали насекомые и в каких регионах.

Исследование энтомолога Жерара Талаверы в 2019 году доказало, что по пыльце можно определить виды растений, а значит, и маршруты миграции насекомых. Этот метод становится альтернативой GPS, помогая понять, как изменение климата влияет на экосистемы.

От наблюдений в саду до научных открытий

В бельгийском городе Ипр 66-летний Сильвен Кювелье вместе с 14-летней внучкой наблюдают за бабочками в своём саду. Они фиксируют данные о миграции насекомых и собирают пробы пыльцы, которая остаётся на их телах. Эти данные помогают учёным прослеживать пути миграции бабочек.

Хоть отслеживать насекомых сложнее, чем птиц, успешный опыт изучения монархов в Северной Америке доказывает, что это возможно. За три десятилетия было помечено более двух миллионов бабочек, что позволило учёным наблюдать их массовые возвращения в Мексику.

Новые горизонты в энтомологии

Идея использования пыльцы как "доказательства" — это шаг вперёд в изучении насекомых. Такой метод даёт более точную информацию о миграционных путях и помогает лучше понять, как насекомые адаптируются к изменению климата.

Уточнения

Пыльца́ - скопление пыльцевых зёрен семенных растений.

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Автор Дмитрий Тезнев
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