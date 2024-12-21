Гигантский тунец: новый претендент на мировой рекорд

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Американец выловил гигантского тунца и может установить мировой рекорд

Житель Калифорнии Эрл Гилл совершил выдающийся улов, поймав желтопёрого тунца весом 200,9 кг. Событие произошло в ноябре во время 10-дневной рыбалки на яхте Excel.

Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info рыболовное судно

Как проходила рыбалка

На глубине 45 метров, забросив наживку, Гилл почувствовал сильное сопротивление. Борьба с гигантом длилась более часа. Капитан судна помог рыболову, подняв якорь и развернув яхту, чтобы обеспечить благополучное вытаскивание улова.

После прибытия в порт Сан-Диего рыбу взвесили, и оказалось, что её масса составляет 200,9 кг. Теперь улов ожидает официального подтверждения как новый мировой рекорд.

Чем примечателен улов

На сегодняшний день самым крупным желтопёрым тунцом, пойманным на удочку, остаётся 193,6-килограммовая рыба, выловленная Гаем Йокомом у берегов Кабо-Сан-Лукас (Мексика) в 2012 году. Если достижение Эрла Гилла будет признано, оно превзойдёт прежний рекорд более чем на 7 кг.

Уточнения

Тунцы́ — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых.

