Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем добавлять кефир в борщ: необычный совет, который стоит попробовать
Эксперты выяснили, чем полезны ягоды для сосудов
Пять правил, которые продлят срок службы вашего автомобиля
NASA откладывает возвращение двух астронавтов с МКС
ТОП-3 самых упрямых пород: что нужно знать перед покупкой
Когда и как обрезать деревья зимой: подробное руководство для садоводов
Идеальные яйца всмятку или вкрутую: пошаговый рецепт
Как вырастить больше картофеля: три неожиданных метода
Пассажиро- и грузопоток между Арменией и Россией вырос

Гигантский тунец: новый претендент на мировой рекорд

1:18
Интересные Новости

Американец выловил гигантского тунца и может установить мировой рекорд

Житель Калифорнии Эрл Гилл совершил выдающийся улов, поймав желтопёрого тунца весом 200,9 кг. Событие произошло в ноябре во время 10-дневной рыбалки на яхте Excel.

рыболовное судно
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
рыболовное судно

Как проходила рыбалка

На глубине 45 метров, забросив наживку, Гилл почувствовал сильное сопротивление. Борьба с гигантом длилась более часа. Капитан судна помог рыболову, подняв якорь и развернув яхту, чтобы обеспечить благополучное вытаскивание улова.

После прибытия в порт Сан-Диего рыбу взвесили, и оказалось, что её масса составляет 200,9 кг. Теперь улов ожидает официального подтверждения как новый мировой рекорд.

Чем примечателен улов

На сегодняшний день самым крупным желтопёрым тунцом, пойманным на удочку, остаётся 193,6-килограммовая рыба, выловленная Гаем Йокомом у берегов Кабо-Сан-Лукас (Мексика) в 2012 году. Если достижение Эрла Гилла будет признано, оно превзойдёт прежний рекорд более чем на 7 кг.

Уточнения

Тунцы́ род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Обсудить
Сейчас читают
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Шоу-бизнес
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей Аудио 
Секрет свежести в ванной: трюк, который используют в роскошных отелях
Недвижимость
Секрет свежести в ванной: трюк, который используют в роскошных отелях Аудио 
Почему чихуахуа и йорки так нуждаются в прогулках
Домашние животные
Почему чихуахуа и йорки так нуждаются в прогулках Аудио 
Популярное
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей

Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца. 

Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Дроны-камикадзе Phoenix Ghost. Засекреченные барражирующие боеприпасы США Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Готовим Наполеон дома: простой рецепт для начинающих
Готовим Наполеон дома: простой рецепт для начинающих
Последние материалы
Пять правил, которые продлят срок службы вашего автомобиля
NASA откладывает возвращение двух астронавтов с МКС
ТОП-3 самых упрямых пород: что нужно знать перед покупкой
Когда и как обрезать деревья зимой: подробное руководство для садоводов
Идеальные яйца всмятку или вкрутую: пошаговый рецепт
Как вырастить больше картофеля: три неожиданных метода
Пассажиро- и грузопоток между Арменией и Россией вырос
Мужчины не отстают — что в 2024 году предпочитал исправлять у пластических хирургов сильный пол
Гигантский тунец: новый претендент на мировой рекорд
Северное сияние можно предсказать — как и где увидеть волшебство природы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.