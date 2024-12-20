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Археологи выяснили, когда человек и собака стали союзниками

1:46
Интересные Новости

Древний союз: как началась история человека и собаки

Недавние археологические находки на Аляске изменили наше понимание истории одомашнивания собак. Оказалось, что дружба человека и его верного компаньона началась как минимум 12 тысяч лет назад — на 2000 лет раньше, чем предполагалось ранее.

Раскопки
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Раскопки

Археологические открытия

В 2018 году на раскопках в Свон-Пойнт обнаружили фрагмент собачьей кости, а в 2023 году в Холлембек-Хилл нашли челюсть древней собаки, возраст которой оценивается в 8100 лет. Химический анализ этих находок показал, что рационы древних собак включали большое количество лососёвых белков. Это свидетельствует о тесной зависимости собак от людей в плане питания.

Тесная связь с человеком

Археологи отмечают, что эти открытия подтверждают: собаки и люди были союзниками задолго до появления современных пород. Интересно, что исследования выявили множество древних псовых, включая волков и волкособов, которые заметно отличались от современных собак.

Сложности одомашнивания

Процесс одомашнивания собак оказался гораздо сложнее, чем считалось ранее. Он включал смешение различных видов псовых, что привело к появлению уникальных характеристик, сформировавших основы для современного многообразия пород.

Эти находки раскрывают важную роль собак в жизни древних американцев и подтверждают, что дружба между человеком и его лучшим другом началась значительно раньше, чем мы могли предположить.

Уточнения

Археоло́гия - историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам.

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Автор Дмитрий Тезнев
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