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Гавайские вороны возвращаются в дикую природу: исторический шаг

1:53
Интересные Новости

На острове Мауи состоялся долгожданный выпуск пяти гавайских ворон, известных как алала, в их естественную среду обитания. Две самки и три самца стали частью программы по восстановлению этого исчезнувшего в дикой природе вида.

Ворон
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Schulenburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ворон

История спасения алала

Гавайская ворона была официально признана вымершей в природе в 2002 году. Основными причинами исчезновения стали разрушение среды обитания и болезни, принесённые инвазивными видами. Однако благодаря многолетним усилиям различных организаций, включая San Diego Zoo Wildlife Alliance, удалось сохранить этих птиц в неволе и начать их реинтродукцию.

Подготовка к выпуску

Перед возвращением в дикую природу птицы прошли тщательную подготовку. Они были протестированы на способность находить пищу, избегать хищников и адаптироваться к природным условиям. Кроме того, ветеринары убедились в полном отсутствии заболеваний, которые могли бы повлиять на их выживаемость.

Культурное значение

Специалист по восстановлению птиц Кеанини Аарона отметила, что алала играют важную роль в культуре гавайского народа. Возвращение этих птиц в дикую природу не только помогает восстанавливать биоразнообразие, но и укрепляет связь между природой и культурными традициями региона.

Перспективы

Ранее, в период с 2016 по 2020 годы, на острове Гавайи уже пытались реинтродуцировать 30 алала. Однако из-за сокращения численности усилия временно приостановили, чтобы переоценить подходы к сохранению вида. Этот новый выпуск на Мауи даёт надежду на успешное восстановление популяции.

Уточнения

Гава́йи - штат США.

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Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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