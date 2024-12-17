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Центр дикой природы помогает уткам и гусям после разлива нефти

Массовое загрязнение реки и спасение уток и гусей
1:25
Интересные Новости

В штате Массачусетс спасатели борются с последствиями утечки нефти, которая загрязнила реку Мадди на границе Бостона и городка Бруклайн. Разлив нанёс значительный ущерб местной экосистеме, особенно пострадали водоплавающие птицы, такие как утки и гуси.

Утки
Фото: Mos.ru by Евгений Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Утки

Что произошло?

Сообщения о загрязнении поступили в начале недели. Полицейские и пожарные, прибывшие на место, установили, что нефть попала в реку через дождевую канализацию, расположенную рядом с жилым комплексом. Объём утечки составил около 379 литров.

Как помогают птицам?

Центр дикой природы Новой Англии организовал вылов и очистку пострадавших птиц. Процесс реабилитации включает:

  • Очистку оперения от нефти;
  • Восстановление функций перьев, необходимых для терморегуляции и плавания;
  • Медицинскую помощь и питание.

Лечение может занять около месяца, после чего выживших птиц выпустят обратно в дикую природу.

Масштаб трагедии

Изначально сообщалось о 20 пострадавших птицах, однако спасатели предполагают, что реальное число жертв разлива может быть значительно выше.

Этот случай подчёркивает уязвимость экосистем перед техногенными катастрофами, особенно вблизи городских территорий.

Уточнения

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

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Автор Дмитрий Тезнев
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