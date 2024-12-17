Массовая гибель слонов в Африке связана с изменением климата

Ядовитые водоросли стали причиной гибели слонов

В 2020 году в дельте Окаванго, Ботсвана, произошло загадочное массовое вымирание слонов — погибло около 350 особей. После двух лет исследований учёные выяснили, что причиной стали ядовитые водоросли, разросшиеся из-за изменения климата.

Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Восход солнца в Африке, Национальный парк Амбосели

Почему пострадали слоны?

Изначально эксперты исключили браконьерство и инфекции, предположив, что причина кроется в токсинах. Новое исследование подтвердило эту гипотезу, связав места гибели слонов с близостью к водоёмам, где наблюдались высокие концентрации токсичных водорослей.

Слоны умирали на расстоянии 16,5 км от заражённых водопоев, что однозначно указывает на их ключевую роль в трагедии.

Климат и водоросли

Изменение климата привело к более жаркой и сухой погоде в Южной Африке, что создало идеальные условия для размножения ядовитых цианобактерий. Этот случай подчёркивает растущую угрозу для дикой природы, вызванную изменениями климата, и необходимость срочных мер для сохранения экосистем.

Уточнения

Слоны - семейство класса млекопитающих из отряда хоботных.



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