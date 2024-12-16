Дарить живую змею в Новый год — идея с последствиями

Россиян отговаривают дарить живых змей

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В преддверии 2025 года, символом которого по восточному календарю станет Зелёная деревянная змея, россияне начали интересоваться змеями как оригинальным новогодним подарком. Однако специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы настоятельно рекомендуют отказаться от этой идеи.

Фото: safaritravelplus.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication Змеи

Почему змея — не лучший подарок?

Хотя калифорнийские молочные змеи и маисовые полозы пользуются популярностью из-за своего необычного окраса, компактных размеров и разрешения на содержание, они требуют специфических условий. Уход за рептилиями связан с ощутимыми затратами и требует специализированных знаний, которых у большинства дарителей и получателей просто нет.

Риски для людей и животных

Ведомство подчёркивает, что безответственное отношение к содержанию змей может не только причинить вред самим животным, но и создать опасные ситуации для людей. Новоиспечённым владельцам рекомендуется строго следить за террариумами и не выпускать змей за их пределы.

Альтернативные идеи

Вместо живых змей можно выбрать символические подарки, связанные с восточным календарём, например, декоративные фигурки или украшения. Такой подход позволит сохранить праздничное настроение, избегая сложностей, связанных с содержанием экзотических животных.

Уточнения

Зме́и — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.



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