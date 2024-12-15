Эксперимент показал, что вороны злопамятны

Вороны помнят обиду — это доказано наукой

1:24 Your browser does not support the audio element. Интересные Новости

Вороны не только умны, но и злопамятны. Эти птицы способны запоминать обманщиков как минимум на два месяца. Исследование, проведённое австрийскими учёными, продемонстрировало впечатляющие способности воронов к распознаванию и запоминанию поведения людей.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Schulenburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ворон

Эксперимент с обменом еды

В ходе эксперимента семи воронам дали хлеб и предложили обменять его на сыр. Однако некоторые участники эксперимента обманывали птиц, забирая и хлеб, и сыр. Две другие птицы, наблюдавшие за происходящим со стороны, в эксперименте напрямую не участвовали.

Результаты показали, что уже через два дня обманутые вороны перестали взаимодействовать с «обманщиками» и выбирали тех, кто был честен, либо незнакомых людей. Наблюдатели, в свою очередь, не проявляли явного предпочтения.

Память на долгий срок

Через два месяца эксперимент повторили. Удивительно, но вороны всё ещё помнили, кто из людей был нечестен. Это доказывает, что их память гораздо более развита, чем может показаться на первый взгляд.

Так что, если у вас есть желание пошутить над вороной или перехитрить её, подумайте о возможных последствиях. Эти птицы могут оказаться куда более злопамятными, чем вы ожидаете.

Уточнения

Во́рон - вид птиц из рода воронов отряда воробьинообразных.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.