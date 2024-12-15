Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советы по выбору идеального кондиционера для каждого типа волос
Хосеп Гвардиола указал на главную проблему Манчестер Сити
В какие районы не стоит ехать в Египте зимой — советы от опытного туриста
Пять свежих идей для традиционного новогоднего стола
Тройка авто, которые владельцы с удовольствием купили бы снова
Как сорт "Бонус" завоевал сердца любителей голубики?
Николая Баскова удивило настоящее имя Ирины Аллегровой
Почему опавшие груши могут стать вашим любимым угощением
Наблюдения путешественницы — что носит стильный мужчина в Италии

Эксперимент показал, что вороны злопамятны

Вороны помнят обиду — это доказано наукой
1:24
Интересные Новости

Вороны не только умны, но и злопамятны. Эти птицы способны запоминать обманщиков как минимум на два месяца. Исследование, проведённое австрийскими учёными, продемонстрировало впечатляющие способности воронов к распознаванию и запоминанию поведения людей.

Ворон
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Schulenburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ворон

Эксперимент с обменом еды

В ходе эксперимента семи воронам дали хлеб и предложили обменять его на сыр. Однако некоторые участники эксперимента обманывали птиц, забирая и хлеб, и сыр. Две другие птицы, наблюдавшие за происходящим со стороны, в эксперименте напрямую не участвовали.

Результаты показали, что уже через два дня обманутые вороны перестали взаимодействовать с «обманщиками» и выбирали тех, кто был честен, либо незнакомых людей. Наблюдатели, в свою очередь, не проявляли явного предпочтения.

Память на долгий срок

Через два месяца эксперимент повторили. Удивительно, но вороны всё ещё помнили, кто из людей был нечестен. Это доказывает, что их память гораздо более развита, чем может показаться на первый взгляд.

Так что, если у вас есть желание пошутить над вороной или перехитрить её, подумайте о возможных последствиях. Эти птицы могут оказаться куда более злопамятными, чем вы ожидаете.

Уточнения

Во́рон - вид птиц из рода воронов отряда воробьинообразных.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
Российский шоу-бизнес
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах Аудио 
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение
Новости спорта
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение Аудио 
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Российский шоу-бизнес
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей Аудио 
Популярное
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке

Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.

Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Овощи, которые можно выращивать в тени вашего сада
Airbus A320. Европейский небоскрёб, покоряющий небеса планеты Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Никогда не был таким чистым! Появился невероятно простой способ очистки унитаза от налёта и ржавчины
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Сергей Безруков рассказал, как снимался в сериале Плевако с женой-режиссёром
Сергей Безруков рассказал, как снимался в сериале Плевако с женой-режиссёром
Последние материалы
Почему опавшие груши могут стать вашим любимым угощением
Наблюдения путешественницы — что носит стильный мужчина в Италии
Белоруссия запретила продажу трех видов мороженого из России
Крах амбиций: Лондон теряет ключевых игроков фондового рынка
26 километров под водой: в Норвегии строят тоннель будущего
Как правильно разморозить лобовое стекло без риска для автомобиля
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Редкие породы собак: грация, интеллект и древние корни
Главные причины ранних побудок от кошек
Пять ледяных отелей, которые стоит посетить этой зимой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.