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Как уголь помог динозаврам выжить в условиях изменения климата

Древние динозавры и их странный рацион
2:17
Интересные Новости

Зачем динозавры ели уголь: важные открытия учёных из Польши

Учёные из Польши сделали удивительное открытие: первые травоядные динозавры-зауроподы, жившие около 230-200 миллионов лет назад, иногда поедали древесный уголь, который образовывался в лесах после пожаров. Этот неожиданный элемент их рациона был изучен в ходе более чем 20 лет работы, и результаты исследования были представлены в Уппсальском университете.

Динозавр
Фото: Wikipedia by Jynus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Динозавр

Анализ пищи, которую ели ранние динозавры, помог палеонтологам разгадать один из секретов их выживания и успеха. В ходе исследования учёные собрали и изучили около 500 остатков переваренной пищи динозавров, что позволило получить уникальные данные о питании и биологии этих древних существ.

Палеонтологи исследовали диету динозавров на территории современной Восточной Европы в конце Триасовой эры и начале Юрского периода, когда климат на Земле подвергался резким изменениям. В это время произошли важные эволюционные события, и изменения в экосистемах стали причиной исчезновения большинства крупных звероящеров, которые доминировали до этого.

Древние динозавры и их рацион

Анализ показал, что предки зауроподов — гигантских динозавров с длинными шеями — имели разнообразную диету. Помимо семенных папоротников, они ели гинкго, древние аналоги саговников и других голосеменных растений. Интересно, что иногда они поедали древесный уголь, который возникал в лесах после лесных пожаров. По словам учёных, это помогало динозаврам экономить энергию на нейтрализацию токсинов растений.

Как уголь помог динозаврам выжить

Палеонтологи объясняют, что такой рацион мог дать динозаврам дополнительные конкурентные преимущества в борьбе за выживание, особенно в условиях, когда на Земле происходили резкие климатические изменения. Разнообразная диета могла сделать их более устойчивыми к экологическим изменениям, в то время как другие виды, такие как звероящеры, не смогли адаптироваться к новым условиям.

Уточнения

Диноза́вры - группа архозавров из клады авеметатарзалий.

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Автор Дмитрий Тезнев
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