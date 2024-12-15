Как уголь помог динозаврам выжить в условиях изменения климата

Учёные из Польши сделали удивительное открытие: первые травоядные динозавры-зауроподы, жившие около 230-200 миллионов лет назад, иногда поедали древесный уголь, который образовывался в лесах после пожаров. Этот неожиданный элемент их рациона был изучен в ходе более чем 20 лет работы, и результаты исследования были представлены в Уппсальском университете.
Анализ пищи, которую ели ранние динозавры, помог палеонтологам разгадать один из секретов их выживания и успеха. В ходе исследования учёные собрали и изучили около 500 остатков переваренной пищи динозавров, что позволило получить уникальные данные о питании и биологии этих древних существ.
Палеонтологи исследовали диету динозавров на территории современной Восточной Европы в конце Триасовой эры и начале Юрского периода, когда климат на Земле подвергался резким изменениям. В это время произошли важные эволюционные события, и изменения в экосистемах стали причиной исчезновения большинства крупных звероящеров, которые доминировали до этого.
Анализ показал, что предки зауроподов — гигантских динозавров с длинными шеями — имели разнообразную диету. Помимо семенных папоротников, они ели гинкго, древние аналоги саговников и других голосеменных растений. Интересно, что иногда они поедали древесный уголь, который возникал в лесах после лесных пожаров. По словам учёных, это помогало динозаврам экономить энергию на нейтрализацию токсинов растений.
Палеонтологи объясняют, что такой рацион мог дать динозаврам дополнительные конкурентные преимущества в борьбе за выживание, особенно в условиях, когда на Земле происходили резкие климатические изменения. Разнообразная диета могла сделать их более устойчивыми к экологическим изменениям, в то время как другие виды, такие как звероящеры, не смогли адаптироваться к новым условиям.
Диноза́вры - группа архозавров из клады авеметатарзалий.
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