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Причины медлительности ленивцев и их уникальная маскировка

Как водоросли помогают ленивцам скрываться от врагов
1:55
Интересные Новости

Ленивцы, научное название которых Bradypus, что в переводе с греческого означает "медленная нога", удивляют своим необычным поведением. Одной из главных особенностей этих животных является их медлительность, которая объясняется необходимостью экономить энергию. Ленивцы питаются исключительно растительной пищей, которая содержит мало калорий, и поэтому их медленный темп жизни позволяет им не расходовать энергию понапрасну.

Ленивец Гоффмана
Фото: flickr.com by Geoff Gallice, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ленивец Гоффмана

Кроме того, ленивцы обитают на деревьях, спасаясь от многих хищников. Однако это не единственная причина их медлительности. На шерсти некоторых видов ленивцев растут сине-зеленые водоросли, которые помогают им скрываться в своей среде обитания, действуя как природная маскировка. Этот симбиоз позволяет ленивцам быть менее заметными для врагов.

Ленивцы очень редко спускаются с деревьев — это происходит только раз в неделю, когда им нужно облегчиться. Они также медленно переваривают пищу, и на это может уходить до месяца. Некоторые виды ленивцев могут поворачивать свою голову на 300 градусов, что также помогает им наблюдать за окружающей средой.

Несмотря на свою медлительность, ленивцы — отличные пловцы. Благодаря замедленному обмену веществ они могут задерживать дыхание до 40 минут, хотя, как правило, плавают они редко, лишь для смены места обитания, поиска пищи или партнёра.

Интересно, что у ленивцев есть жировые запасы, которые откладываются в подушечках их задних лап. Многие виды ленивцев также обладают хорошим обонянием и могут обнаружить нужное растение на большом расстоянии.

В прошлом на планете существовали гигантские ленивцы, размер которых был сопоставим с азиатскими слонами.

Уточнения

Лени́вцы - подотряд млекопитающих из отряда неполнозубых (Pilosa).

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Автор Дмитрий Тезнев
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