Бегемоты выделяют уникальное вещество для защиты от солнца

Что на самом деле выделяется у бегемотов вместо пота

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Миф о том, что бегемоты "потеют кровью", на самом деле объясняется особенностями их физиологии. Бегемоты проводят большую часть времени в воде и обладают толстой кожей, лишённой волосяного покрова, что делает её уязвимой к высыханию и солнечным ожогам. В жарких африканских странах, где они обитают, это создаёт реальную угрозу для их здоровья.

Фото: safaritravelplus.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication Бегемоты

Из пор бегемотов выделяется вещество красного цвета, которое внешне напоминает кровь, но на самом деле это не кровь и не пот. Это жидкость, которая выполняет функцию, аналогичную поту, помогая бегемотам контролировать свою температуру. Жидкость сначала бесцветная и вязкая, но через несколько минут она приобретает красный цвет, а затем становится коричневой из-за полимеризации пигмента.

В 2004 году исследователи, собирая жидкость с кожи бегемотов, обнаружили два пигмента, красный и оранжевый, которые объясняют изменение цвета. Эти пигменты — гиппосудорова и норгиппосудорова кислоты — обладают удивительной кислотностью и способны поглощать ультрафиолетовый свет, действуя как естественный солнцезащитный крем. Более того, красный пигмент также обладает антибиотическими свойствами, подавляя рост болезнетворных бактерий.

Таким образом, бегемоты не "потеют кровью", а выделяют уникальный натуральный солнцезащитный крем с антибиотическим эффектом.

Уточнения

Физиоло́гия - наука о функционировании живого организма в целом и его составных частей (систем, органов, тканей, клеток).



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