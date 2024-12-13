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Учёные планируют использовать животных для предсказания катастроф

Животные помогают прогнозировать природные катастрофы
1:32
Интересные Новости

Учёные начали уникальный проект, в рамках которого они планируют использовать животных для прогнозирования землетрясений, извержений вулканов и других природных катастроф. Этот амбициозный проект, названный Icarus, включает установку миниатюрных передатчиков на млекопитающих, птицах и даже на насекомых. Затем учёные будут отслеживать перемещения этих «агентов разведки» с помощью спутников. Первый из шести спутников, участвующих в проекте, будет запущен уже в следующем году.

Козы
Фото: commons.wikimedia.org by Ирина Демиденко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Козы

Цель проекта — создать глобальную сеть мониторинга, которая позволит отслеживать реакцию дикой фауны на экстремальные природные явления. Вдобавок к этому, учёные надеются узнать больше о миграции животных, распространении заболеваний среди них и воздействии климатического кризиса на животный мир.

Предыдущие исследования показали, что животные могут действительно реагировать на природные катастрофы. Например, козы начали проявлять беспокойство перед извержением вулкана Этна, а домашние животные в итальянской области Абруццо предсказали семь из восьми крупных землетрясений в течение последних 12 лет своим необычным поведением.

Причины такого поведения животных до сих пор остаются неясными, но учёные предполагают, что они могут ощущать изменения в окружающей среде, вызванные движением тектонических плит, что может объяснять их предсказания.

Уточнения

Эколо́гия - естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).
 

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Автор Дмитрий Тезнев
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