Как жара влияет на здоровье диких животных

Жара ослабляет иммунитет у обезьян

1:08 Your browser does not support the audio element. Интересные Новости

Новое исследование Мичиганского университета показало, что продолжительное воздействие высокой температуры ослабляет иммунитет у диких белогрудых капуцинов. Это открытие оказалось неожиданным, так как эндотермные животные, как правило, считаются устойчивыми к изменениям температуры.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мартышки

Аспирант Джордан Лукоре возглавил исследование, в котором учёные доказали значительное снижение иммунной функции обезьян при температуре около 30 градусов Цельсия. С помощью неинвазивного метода сбора мочи для анализа биомаркера неоптерина было установлено, что высокая температура напрямую влияет на иммунную систему. Особенно уязвимыми оказались молодые капуцины.

Хотя исследование показало явную связь между температурой и ослаблением иммунной функции, учёные не могут точно сказать, приведёт ли это к долгосрочным проблемам с их здоровьем или репродуктивной функцией. Для окончательных выводов необходимо провести более долгосрочные исследования, охватывающие несколько поколений обезьян.

Уточнения

Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.



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