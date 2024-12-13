Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В каком случае стоит подождать снижения цен на новостройки, а в каком лучше поторопиться
Простые шаги для плавного снижения веса перед праздниками
Как избавиться от ночных обжорств без жестких ограничений
7 важных правил, как выращивать фикус, чтобы он красиво рос
Какие продукты нельзя есть с гречкой: неожиданное сочетание
Это важно знать о рыбе в суши и роллах, чтобы избежать проблем
Секреты стильного маникюра: тренды, которые нельзя пропустить
Мозг на заказ: возможен ли прорыв в лечении депрессии
Почему Телецкое озеро называют младшим братом Байкала

В Великобритании собаку обучили находить болезни деревьев

Собаки помогают в борьбе с лесными заболеваниями в Великобритании
1:00
Интересные Новости

В Великобритании учёные впервые обучили собаку определять болезни деревьев. Спаниэль по имени Айвор был обучен выявлять по запаху патогенный гриб Phytophthora ramorum, который представляет серьёзную угрозу для лесов страны и может нанести вред экосистемам. В ходе эксперимента Айвор в 89% случаев успешно определил наличие гриба.

Гниение дерева
Фото: unsplash.com by Bruno Ramos Lara, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гниение дерева

Доктор Хизер Дан, руководитель исследования, отметила, что результаты эксперимента являются многообещающими и открывают новые возможности для использования собак в охране лесов и борьбе с лесными заболеваниями. Особенно примечательно, что Айвор одинаково успешно обнаружил гриб в различных средах, таких как почва и растительный материал.

В будущем планируется привлечь собак к поиску других вредителей, включая насекомых, например, короеда-типографа, который также представляет опасность для лесных экосистем.

Уточнения

Спаниель - группа пород охотничьих собак.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Авто
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге Аудио 
Как превратить обычные отжимания в полноценную тренировку
Новости спорта
Как превратить обычные отжимания в полноценную тренировку Аудио 
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет
Наука и техника
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет Аудио 
Популярное
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге

Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.

Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Подводная лодка Б-261 Новороссийск. Тихий охотник Чёрного моря проекта 636 Дмитрий Плотников ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область Любовь Степушова Русское общество веками горячо откликалось на героическую борьбу балканских славян против турок Сергей Лебедев
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет
Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
Последние материалы
Мозг на заказ: возможен ли прорыв в лечении депрессии
Подводная лодка Б-261 Новороссийск. Тихий охотник Чёрного моря проекта 636
Почему Телецкое озеро называют младшим братом Байкала
Более 2 млн торговых точек принимают оплату через СБП
Опасности поддельного масла и как избежать рисков для двигателя
Когда нет времени на спорт! Секретная методика, которая улучшит работу сердца
Топ-7 ошибок при выращивании алоэ вера
Сокращение инкубационного периода привело к потере зубов у птиц
Все пальцы в кровь: Дмитрий Шепелев рассказал о дебютной роли сына в сериале Плакса-2
Раскрыто реальное снижение цен на новостройки, которое предлагают застройщики: скидки есть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.