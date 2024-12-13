В Великобритании собаку обучили находить болезни деревьев

Собаки помогают в борьбе с лесными заболеваниями в Великобритании

1:00 Your browser does not support the audio element. Интересные Новости

В Великобритании учёные впервые обучили собаку определять болезни деревьев. Спаниэль по имени Айвор был обучен выявлять по запаху патогенный гриб Phytophthora ramorum, который представляет серьёзную угрозу для лесов страны и может нанести вред экосистемам. В ходе эксперимента Айвор в 89% случаев успешно определил наличие гриба.

Фото: unsplash.com by Bruno Ramos Lara, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гниение дерева

Доктор Хизер Дан, руководитель исследования, отметила, что результаты эксперимента являются многообещающими и открывают новые возможности для использования собак в охране лесов и борьбе с лесными заболеваниями. Особенно примечательно, что Айвор одинаково успешно обнаружил гриб в различных средах, таких как почва и растительный материал.

В будущем планируется привлечь собак к поиску других вредителей, включая насекомых, например, короеда-типографа, который также представляет опасность для лесных экосистем.

Уточнения

Спаниель - группа пород охотничьих собак.



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