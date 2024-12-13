Учёные объяснили утрату зубов у птиц с точки зрения инкубации

Сокращение инкубационного периода привело к потере зубов у птиц

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Почему у птиц нет зубов? Это вопрос, который долгое время интересовал учёных. Ранее выдвигались гипотезы, что утрата зубов связана с улучшением летных способностей или с адаптацией к потребляемой пище. Однако новое исследование, проведенное учёными Цзу-Руй Яном и Мартином Сандером из Боннского университета, утверждает, что причина кроется в эволюционном сокращении периода инкубации яиц.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Большой Баклан

По мнению учёных, у динозавров инкубационный период составлял несколько месяцев, в то время как современные птицы вылупляются всего через несколько дней или недель. Это связано с тем, что отсутствие зубов в эмбрионе ускоряет развитие и сокращает инкубационное время, которое у динозавров занимало до 60% всего периода. Развитие зубов у эмбрионов занимало значительное время, и его сокращение стало важным фактором для быстрого роста и вылупления птенцов.

Предыдущие исследования утверждали, что потеря зубов помогла птицам улучшить свои летные качества. Однако Ян и Сандер заметили, что эта версия не объясняет, почему некоторые нелетающие динозавры также утратили зубы. Вдобавок, существует еще одна версия, по которой клювы идеально подходят для питания, но эта теория также не объясняет появление беззубых клювов у динозавров с разным рационом.

Результаты исследования показали, что инкубационный период яиц нелетающих динозавров был значительно длиннее — от трех до шести месяцев, что связано с более медленным развитием зубов. Учёные выяснили это, исследуя линии роста в окаменелых зубах динозавров.

Быстрое вылупление обеспечивало более высокие шансы на выживание, поскольку эмбрионы в яйце подвержены риску внешних угроз, таких как хищники или природные катастрофы. Это стало важным фактором, позволяющим ранним птицам откладывать яйца в открытых гнездах. Хотя авторы исследования признают, что их гипотеза не объясняет беззубость черепах, которая также сопровождается длительным инкубационным периодом.

Уточнения

Биологи́ческая эволю́ция — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.





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