Почему жвачные животные спят на животе, а крупные — на боку

Размер и масса млекопитающих определяют позу для сна

1:17 Your browser does not support the audio element. Интересные Новости

Швейцарские учёные провели эксперимент, который поставил под сомнение теорию о том, что поза для сна у животных связана с их пищеварительной системой. Исследование показало, что поза для сна у млекопитающих зависит в первую очередь от их размера и массы, а не только от работы пищеварения.

Фото: Openverse by mindfrieze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Корова на пастбище

Учёные проанализировали около двухсот животных, в том числе представителей зоопарка Цюриха и других европейских городов. Они выяснили, что поза для сна у разных видов часто определяется их размерами: более крупные животные, такие как слоны, предпочитают спать на боку, тогда как более мелкие жвачные, например коровы, спят на животе. Для жвачных животных такая поза необходима для правильного пищеварения и избавления от избыточного газообразования, возникающего после продолжительного жевания.

Однако, когда речь идёт о других видах животных, такие факторы, как масса тела, возраст и общее состояние здоровья, играют большую роль при выборе комфортной позы для сна. Теория о том, что поза для сна влияет на работу пищеварительной системы, подтверждается лишь частично — только для жвачных животных.

Уточнения

Жва́чные - подотряд китопарнокопытных млекопитающих, содержащий шесть современных семейств. Фитофаги.





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