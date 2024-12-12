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В возрасте 74 лет старейшая птица отложила яйцо

Уиздом, старейшая птица мира, отложила яйцо в 74 года
1:13
Интересные Новости

Самая старая птица на Земле, 74-летняя самка темноспинного альбатроса по имени Уиздом, отложила яйцо в первый раз за последние четыре года. Служба рыболовства и дикой природы США сообщает, что это яйцо стало 60-м по счету для Уиздом, которая возвратилась на остров Мидуэй, расположенный на северо-западном краю Гавайского архипелага, чтобы продолжить свой природный цикл.

Альбатрос
Фото: AFP Photo by Dan Rapp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Альбатрос

Уиздом и её партнер Акеакамай начали откладывать яйца на этом острове с 2006 года. Несмотря на то, что Акеакамая не был замечен в последние несколько лет, самка взаимодействовала с другими самцами после своего возвращения на остров на прошлой неделе. Тем не менее, специалисты уверены, что из яйца Уиздом вылупится птенец, и процесс высиживания будет успешно завершен.

Темноспинные альбатросы — моногамный вид, откладывающий одно яйцо в год. Птицы поочередно высиживают яйцо в течение двух месяцев. Через полгода птенцы покидают остров, отправляясь в море, где проводят большую часть своей жизни.

 

Уточнения

Гава́йи - штат США.

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Автор Дмитрий Тезнев
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