В возрасте 74 лет старейшая птица отложила яйцо

Самая старая птица на Земле, 74-летняя самка темноспинного альбатроса по имени Уиздом, отложила яйцо в первый раз за последние четыре года. Служба рыболовства и дикой природы США сообщает, что это яйцо стало 60-м по счету для Уиздом, которая возвратилась на остров Мидуэй, расположенный на северо-западном краю Гавайского архипелага, чтобы продолжить свой природный цикл.
Уиздом и её партнер Акеакамай начали откладывать яйца на этом острове с 2006 года. Несмотря на то, что Акеакамая не был замечен в последние несколько лет, самка взаимодействовала с другими самцами после своего возвращения на остров на прошлой неделе. Тем не менее, специалисты уверены, что из яйца Уиздом вылупится птенец, и процесс высиживания будет успешно завершен.
Темноспинные альбатросы — моногамный вид, откладывающий одно яйцо в год. Птицы поочередно высиживают яйцо в течение двух месяцев. Через полгода птенцы покидают остров, отправляясь в море, где проводят большую часть своей жизни.
Гава́йи - штат США.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Новая теория бросает вызов привычной физике: как чёрные дыры сохраняют информацию? Учёные нашли способ расшифровать космические сигналы.