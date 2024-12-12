Чем кормить снегирей зимой

Как правильно кормить снегирей в зимние месяцы

1:06 Your browser does not support the audio element. Интересные Новости

В Москве вновь появились снегири, как сообщает пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города. Птиц заметили в природно-исторических парках, таких как "Москворецкий", "Останкино" и "Битцевский лес". Эти красивые птицы, хотя и не мигрируют, проводят лето в глубине лесов, где выводят потомство. С наступлением холодов они собираются в стаи и перемещаются ближе к человеческим поселениям.

Основным лакомством для снегирей зимой является рябина — птицы выклевывают только семечки из ягод. Однако они также едят калину, бузину, иргу и семена трав. К концу зимы их рацион дополнительно включает почки и побеги деревьев.

Для тех, кто хочет помочь снегирям перезимовать, специалисты Мосприроды рекомендуют подкармливать птиц сушеными ягодами рябины и боярышника. Однако кормить их следует только при низкой температуре и снежном покрове или наледи, чтобы создать для них максимально комфортные условия.

Уточнения

Снеги́рь - певчая птица рода снегирей (Pyrrhula) семейства вьюрковых.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.