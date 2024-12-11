Дельфины и их любовь к катанию на волнах от судов

Дельфины экономят энергию, катаясь на волнах кораблей

1:08 Your browser does not support the audio element. Интересные Новости

Учёные обнаружили, что дельфины любят кататься на волнах от кораблей не только для развлечения, но и как способ экономии энергии. Исследование, проведённое учёными Техасского университета, показало, что во время таких катаний дыхание дельфинов замедляется, что свидетельствует о снижении расхода энергии. Учёные наблюдали за морскими млекопитающими с помощью дронов у берегов Новой Зеландии и выяснили, что это поведение может быть не только игрой, но и удобным способом передвижения.

Фото: photolib.noaa.gov by NOAA NMFS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дельфин обыкновенный, род Delphinus

Дара Орбах, один из авторов исследования, пояснила, что игра и отдых у дельфинов могут не только сочетаться, но и дополнять друг друга. Этот вывод важен для сохранения экосистем, ведь дельфины являются биоиндикаторами здоровья окружающей среды. Также исследование подчеркнуло важность корректировки скорости судов в районах обитания этих животных, чтобы минимизировать их стресс и защитить морскую жизнь. Таким образом, дельфины могут получать удовольствие от игры, при этом эффективно расходуя энергию.

Уточнения

Дельфи́ны - морские, либо к нетаксономической группе речных дельфинов — пресноводные. Питаются мелкой рыбой.





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