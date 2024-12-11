В Индии две собаки спасли мужчину от медведя

В индийском округе Канкер (штат Чхаттисгарх) произошёл необычный случай: двое бродячих псов спасли мужчину от нападения медведя.
Инцидент произошёл 21 ноября. Камера видеонаблюдения запечатлела мужчину, стоящего с телефоном возле здания. Вдруг из-за угла вышел медведь и попытался напасть на него. Мужчина заметил хищника, когда тот уже находился в двух метрах от него, и не успел бы избежать атаки.
Однако неожиданно на проезжей части появились две дворняжки. Смелые псы начали лаять на медведя, что испугало косолапого. В панике медведь побежал в сторону дороги, а собаки продолжили преследовать его, заставив ретироваться.
Округ Канкер известен большой популяцией медведей, которые часто выходят на окраины города в поисках пищи. Жители района уже неоднократно обращались к властям с просьбой решить проблему диких животных, заходящих в населённые пункты.
Этот случай стал ярким примером того, как животные, даже бездомные, могут проявить смелость и спасти жизнь человека.
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