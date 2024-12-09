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История кота, который прошёл почти 1500 километров

Бесстрашный кот вернулся домой после двух месяцев скитаний
1:18
Интересные Новости

Кот вернулся домой, преодолев почти 1500 километров

Начало года стало настоящим испытанием для семьи Ангиано из Калифорнии, чей серый кот по кличке Рэйн Бо пропал во время отпуска в Йеллоустонском национальном парке (штат Вайоминг). Бесстрашный питомец сбежал и пропал на два месяца, преодолев за это время 1448 километров в сторону дома.

Кот
Фото: commons.wikimedia.org by Nino Barbieri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кот

Хозяева, Бенни и Сюзанна, безуспешно искали его в окрестностях парка и в конце концов вернулись домой с надеждой на чудо. И оно произошло: в августе служба отслеживания домашних животных уведомила семью, что Рэйн Бо был найден в Розвилле, Калифорния. До дома оставалось всего 300 километров. Кота заметила местная жительница и доставила его в приют.

Как именно питомец преодолел такое расстояние, остаётся загадкой. На момент обнаружения он был сильно истощён и ослаблен. Сюзанна поделилась этой историей в социальных сетях, надеясь узнать больше о невероятном путешествии своего любимца.

Теперь семья приняла дополнительные меры безопасности — Рэйн Бо носит GPS-трекер, чтобы в случае побега его было легче найти.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

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Автор Дмитрий Тезнев
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