История кота, который прошёл почти 1500 километров

Начало года стало настоящим испытанием для семьи Ангиано из Калифорнии, чей серый кот по кличке Рэйн Бо пропал во время отпуска в Йеллоустонском национальном парке (штат Вайоминг). Бесстрашный питомец сбежал и пропал на два месяца, преодолев за это время 1448 километров в сторону дома.
Хозяева, Бенни и Сюзанна, безуспешно искали его в окрестностях парка и в конце концов вернулись домой с надеждой на чудо. И оно произошло: в августе служба отслеживания домашних животных уведомила семью, что Рэйн Бо был найден в Розвилле, Калифорния. До дома оставалось всего 300 километров. Кота заметила местная жительница и доставила его в приют.
Как именно питомец преодолел такое расстояние, остаётся загадкой. На момент обнаружения он был сильно истощён и ослаблен. Сюзанна поделилась этой историей в социальных сетях, надеясь узнать больше о невероятном путешествии своего любимца.
Теперь семья приняла дополнительные меры безопасности — Рэйн Бо носит GPS-трекер, чтобы в случае побега его было легче найти.
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