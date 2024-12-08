Гренландские киты и история китобойного промысла

В 2007 году китобои-инуиты на Аляске обнаружили в туше гренландского кита остатки гарпуна, возраст которого датируется концом XIX века. Исследования показали, что сам кит прожил 115 лет, став примером удивительного долголетия среди млекопитающих.
Гарпун был изучен биологами, а затем передан историку Джону Бокстосу, который установил, что орудие использовалось в период с 1885 по 1895 годы. Возраст самого кита определили с помощью анализа хрусталика его глаз: методика основана на соотношении молекул аспартата, что позволяет точно установить возраст животного.
Из-за интенсивного китобойного промысла численность этих животных к 1920-м годам сократилась до менее чем 3 000 особей. Несмотря на введённый запрет на коммерческую охоту, коренные народы, такие как инуиты, продолжают охотиться на китов для пропитания.
Эта находка не только подчёркивает долголетие гренландских китов, но и напоминает об их уязвимости перед лицом человечества и истории китобойного промысла.
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