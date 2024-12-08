Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как негативный опыт распития алкоголя, поможет бороться с алкоголизмом
Лучшее лакомство для любителей шоколада — восхитительный шоколадный флан c жидким центром
Как победить срывы и не потерять мотивацию в процессе похудения?
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Щенок грызет поводок: как отучить от вредной привычки
Полезная колбаса существует: чем ливерная лучше Докторской и Краковской
Райский отдых с подвохом — туристы разочарованы отдыхом на Кубе и в Венесуэле
Как брат унаследовал автогардероб
Как сделать тонкие волосы густыми и блестящими

Гренландские киты и история китобойного промысла

Столетний гарпун в туше кита стал исторической находкой
1:22
Интересные Новости

В 2007 году китобои-инуиты на Аляске обнаружили в туше гренландского кита остатки гарпуна, возраст которого датируется концом XIX века. Исследования показали, что сам кит прожил 115 лет, став примером удивительного долголетия среди млекопитающих.

История находки

Гарпун был изучен биологами, а затем передан историку Джону Бокстосу, который установил, что орудие использовалось в период с 1885 по 1895 годы. Возраст самого кита определили с помощью анализа хрусталика его глаз: методика основана на соотношении молекул аспартата, что позволяет точно установить возраст животного.

Гренландские киты под угрозой

Из-за интенсивного китобойного промысла численность этих животных к 1920-м годам сократилась до менее чем 3 000 особей. Несмотря на введённый запрет на коммерческую охоту, коренные народы, такие как инуиты, продолжают охотиться на китов для пропитания.

Эта находка не только подчёркивает долголетие гренландских китов, но и напоминает об их уязвимости перед лицом человечества и истории китобойного промысла.

Уточнения

Аспарагиновая кислота — алифатическая заменимая аминокислота, одна из 20 протеиногенных аминокислот организма.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Наука и техника
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли Аудио 
Новый чешский фильм обогнал по рейтингу Властелина колец и Гладиатора
Шоу-бизнес
Новый чешский фильм обогнал по рейтингу Властелина колец и Гладиатора Аудио 
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Садоводство, цветоводство
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода Аудио 
Популярное
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза

Секрет мягкой и сочной капусты — в правильной технике тушения и последовательности добавления ингредиентов.

Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Противокорабельная ракета Оникс. Смертоносный русский удар по морским целям Дмитрий Плотников Наша планета стремительно нагревается, смертельная жара 2024 года повторится неоднократно Игорь Буккер Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Что делать, чтобы лобовое стекло не замерзало: проверенные методы
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Последние материалы
Как негативный опыт распития алкоголя, поможет бороться с алкоголизмом
Лучшее лакомство для любителей шоколада — восхитительный шоколадный флан c жидким центром
Как победить срывы и не потерять мотивацию в процессе похудения?
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Щенок грызет поводок: как отучить от вредной привычки
Полезная колбаса существует: чем ливерная лучше Докторской и Краковской
Райский отдых с подвохом — туристы разочарованы отдыхом на Кубе и в Венесуэле
Как брат унаследовал автогардероб
Как сделать тонкие волосы густыми и блестящими
Голову статуи богини удачи нашли в Болгарии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.