Гренландские киты и история китобойного промысла

Столетний гарпун в туше кита стал исторической находкой

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В 2007 году китобои-инуиты на Аляске обнаружили в туше гренландского кита остатки гарпуна, возраст которого датируется концом XIX века. Исследования показали, что сам кит прожил 115 лет, став примером удивительного долголетия среди млекопитающих.

История находки

Гарпун был изучен биологами, а затем передан историку Джону Бокстосу, который установил, что орудие использовалось в период с 1885 по 1895 годы. Возраст самого кита определили с помощью анализа хрусталика его глаз: методика основана на соотношении молекул аспартата, что позволяет точно установить возраст животного.

Гренландские киты под угрозой

Из-за интенсивного китобойного промысла численность этих животных к 1920-м годам сократилась до менее чем 3 000 особей. Несмотря на введённый запрет на коммерческую охоту, коренные народы, такие как инуиты, продолжают охотиться на китов для пропитания.

Эта находка не только подчёркивает долголетие гренландских китов, но и напоминает об их уязвимости перед лицом человечества и истории китобойного промысла.

Уточнения

Аспарагиновая кислота — алифатическая заменимая аминокислота, одна из 20 протеиногенных аминокислот организма.