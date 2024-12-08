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Изменяющаяся городская среда угрожает воробьям

Куда исчезают воробьи из наших городов
1:27
Интересные Новости

Почему в городах становится меньше воробьёв?

Популяция домовых воробьёв сокращается во многих странах мира, включая Россию, Индию и Северную Америку. Этот процесс вызывает обеспокоенность орнитологов, и на это есть ряд причин.

Воробьи купаются
Фото: Flickr by Christian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Воробьи купаются

Основные факторы:

  1. Снижение кормовой базы.
    Количество насекомых, которыми питаются воробьи, уменьшается, что значительно усложняет им поиск еды.

  2. Недостаток мест для гнездования.
    Современная городская застройка с многоэтажными домами создаёт серьёзные трудности для птиц, так как такие здания редко подходят для размещения гнёзд.

  3. Паразиты и болезни.
    В крови воробьёв всё чаще находят паразитов, что отрицательно сказывается на их выживаемости.

  4. Рост численности хищников.
    В городах увеличивается количество хищных птиц и животных, которые охотятся на воробьёв.

  5. Изменения в озеленении.
    Традиционные деревья и кустарники, которые являются ключевыми для воробьёв, всё чаще заменяются газонами и цветниками, не подходящими для их жизни.

Что можно сделать?

Поддержание популяции воробьёв требует восстановления насекомых в экосистеме, создания условий для гнездования и пересмотра подходов к городскому озеленению, чтобы сохранить необходимую среду обитания для этих птиц.

Уточнения

Воробьи́ные - семейство небольших оседлых, реже кочевых, птиц из отряда воробьинообразных.

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Автор Дмитрий Тезнев
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