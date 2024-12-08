Изменяющаяся городская среда угрожает воробьям

Куда исчезают воробьи из наших городов

1:27 Your browser does not support the audio element. Интересные Новости

Почему в городах становится меньше воробьёв?

Популяция домовых воробьёв сокращается во многих странах мира, включая Россию, Индию и Северную Америку. Этот процесс вызывает обеспокоенность орнитологов, и на это есть ряд причин.

Фото: Flickr by Christian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Воробьи купаются

Основные факторы:

Снижение кормовой базы.

Количество насекомых, которыми питаются воробьи, уменьшается, что значительно усложняет им поиск еды. Недостаток мест для гнездования.

Современная городская застройка с многоэтажными домами создаёт серьёзные трудности для птиц, так как такие здания редко подходят для размещения гнёзд. Паразиты и болезни.

В крови воробьёв всё чаще находят паразитов, что отрицательно сказывается на их выживаемости. Рост численности хищников.

В городах увеличивается количество хищных птиц и животных, которые охотятся на воробьёв. Изменения в озеленении.

Традиционные деревья и кустарники, которые являются ключевыми для воробьёв, всё чаще заменяются газонами и цветниками, не подходящими для их жизни.

Что можно сделать?

Поддержание популяции воробьёв требует восстановления насекомых в экосистеме, создания условий для гнездования и пересмотра подходов к городскому озеленению, чтобы сохранить необходимую среду обитания для этих птиц.

Уточнения

Воробьи́ные - семейство небольших оседлых, реже кочевых, птиц из отряда воробьинообразных.



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