Изменяющаяся городская среда угрожает воробьям

Популяция домовых воробьёв сокращается во многих странах мира, включая Россию, Индию и Северную Америку. Этот процесс вызывает обеспокоенность орнитологов, и на это есть ряд причин.
Фото: Flickr by Christian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Воробьи купаются
Основные факторы:
Снижение кормовой базы. Количество насекомых, которыми питаются воробьи, уменьшается, что значительно усложняет им поиск еды.
Недостаток мест для гнездования. Современная городская застройка с многоэтажными домами создаёт серьёзные трудности для птиц, так как такие здания редко подходят для размещения гнёзд.
Паразиты и болезни. В крови воробьёв всё чаще находят паразитов, что отрицательно сказывается на их выживаемости.
Рост численности хищников. В городах увеличивается количество хищных птиц и животных, которые охотятся на воробьёв.
Изменения в озеленении. Традиционные деревья и кустарники, которые являются ключевыми для воробьёв, всё чаще заменяются газонами и цветниками, не подходящими для их жизни.
Что можно сделать?
Поддержание популяции воробьёв требует восстановления насекомых в экосистеме, создания условий для гнездования и пересмотра подходов к городскому озеленению, чтобы сохранить необходимую среду обитания для этих птиц.
Уточнения
Воробьи́ные - семейство небольших оседлых, реже кочевых, птиц из отряда воробьинообразных.