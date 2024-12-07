Мир наблюдает за возвращением необычного поведения косаток

Косатки снова начали носить мёртвых лососей на своих головах — странную привычку, которая исчезла почти 37 лет назад. В октябре 2024 года это необычное поведение было замечено в акватории залива Пьюджет-Саунд, штат Вашингтон, среди особей из стаи J.
Первоначально эту "моду" продемонстрировала самка косатки в 1987 году, и вскоре она была подхвачена другими членами её группы. Однако спустя некоторое время эта привычка исчезла. И вот, спустя десятилетия, косатки снова начали носить "шляпы" из лосося, что, возможно, связано с обилием рыбы в этом районе.
Учёные предполагают, что косатки используют свои головы как удобные "контейнеры" для хранения пищи, а не просто следуют моде. Косатки известны своим игривым поведением — они могут преследовать морских свиней, играть с рыболовными снастями и демонстрировать другие причуды.
"У косаток есть странности, которые приходят и уходят, часто распространяясь среди определённых групп", — отмечает глава команды морских биологов, Джаред Тауэрс. Пока не ясно, как долго продлится эта необычная тенденция, но учёные продолжают наблюдать за поведением косаток.
Коса́тка - вид китообразных из семейства дельфиновых (дельфинов) парвотряда зубатых китов.
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