Гипотезы учёных о необычном поведении косаток

Что известно о 700 атак косаток на лодки за четыре года

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Способны ли косатки на "бунт" против людей?

В мае у берегов Испании произошло необычное событие: группа косаток потопила судно. Этот случай стал уже пятым за последние четыре года. С 2020 года количество взаимодействий косаток с лодками значительно возросло — зарегистрировано более 700 случаев, из которых 250 завершились повреждением судов.

Фото: UK5A5006 by Maarten Visser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Касатки

Что известно о поведении косаток?

Косатки используют одинаковую тактику нападения: они приближаются к лодке сзади и многократно бьют по рулю. Как только лодка останавливается, интерес к ней пропадает. Это может указывать на их способность к социальному обучению — важному элементу их сложного поведения.

Гипотезы о мотивах

Среди ученых существует несколько версий, объясняющих это явление. Некоторые считают, что необычное поведение может быть результатом травматического опыта одной косатки, которая передала свои действия другим. Другие предполагают, что это просто "игра" или даже своего рода "мода" среди косаток.

Однако биофизик Лори Марино уверена, что если бы косатки действительно намеревались навредить людям, они бы сделали это. Их действия скорее связаны с любопытством и исследовательским интересом, чем с агрессией или организованным "восстанием".

Почему это важно?

Поведение косаток остаётся загадкой для ученых и требует дальнейшего изучения. Эти морские гиганты обладают высоким интеллектом, сложной социальной структурой и уникальными способами взаимодействия с окружающим миром. Любая попытка интерпретировать их действия как "бунт" против людей пока остаётся на уровне предположений, не подтвержденных научными данными.

Уточнения

Коса́тка - вид китообразных из семейства дельфиновых (дельфинов) парвотряда зубатых китов.



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