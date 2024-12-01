Почему тонкоклювый кроншнеп больше не вернётся в природу

Мир прощается с тонкоклювым кроншнепом

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Почти 30 лет прошло с момента последнего достоверного наблюдения тонкоклювого кроншнепа (Numenius tenuirostris), и недавнее исследование подтверждает худшие опасения: этот редкий вид, вероятно, полностью вымер. Несмотря на то, что Международный союз охраны природы (МСОП) продолжает классифицировать его как находящийся под угрозой исчезновения, новое исследование оценивает 96-процентную вероятность того, что ни одной особи больше не существует.

Фото: Own work by Ken Billington, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кроншнеп

Последние наблюдения и исчезновение вида

Тонкоклювый кроншнеп был замечен в последний раз в Марокко в 1995 году. В 2001 году венгерские орнитологи зафиксировали возможное наблюдение в Апае, однако международные организации сочли эти данные ненадёжными. За последние десятилетия экологические организации предпринимали многочисленные попытки найти доказательства существования вида, но ни одна из них не увенчалась успехом.

Последнее задокументированное гнездо кроншнепа было найдено в 1924 году в Омской области России. Изотопный анализ предполагает, что птица могла также гнездиться в степях Казахстана, однако точные данные остаются неизвестными.

Среда обитания и причины исчезновения

Этот перелётный вид проводил зимовку на мелководных пресноводных территориях Средиземноморья, включая север Марокко, где был зафиксирован последний достоверный случай наблюдения. Основными причинами исчезновения исследователи называют интенсификацию сельского хозяйства, а также охоту и деградацию мест зимовки.

Что означает официальное объявление вымирания?

МСОП пока не подтвердил факт вымирания, поскольку такие решения требуют осторожного подхода. Поспешные заявления могут привести к прекращению природоохранных мер, которые могут быть критически важными для спасения вида.

Символ разрушительных последствий

Исчезновение тонкоклювого кроншнепа подчёркивает важность природоохранной работы. Старший сотрудник Королевского общества защиты птиц (RSPB) Никола Крокфорд отметила, что необходимо сделать всё возможное, чтобы предотвратить исчезновение других видов.

Уточнения

Кро́ншнеп - вид птиц из семейства бекасовых.



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