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Почему гренландские киты считаются рекордсменами природы

Секреты жизни кита, способного прожить два века
2:32
Интересные Новости

Гренландский кит – рекордсмен среди морских млекопитающих, известный своими невероятными характеристиками. Он обладает самой толстой жировой прослойкой, кожей, крупнейшим пропорционально ртом и головой, а также удивительным вокальным репертуаром, который можно сравнить только с песнями певчих птиц. Эти киты способны пробивать лёд толщиной до 60 см и могут доживать до 200 лет.

горбатый кит, хвост
Фото: Wikimedia Commons by Gregory "Slobirdr" Smith is licensed under Public domain
горбатый кит, хвост

Происхождение и среда обитания

Гренландских китов впервые описал Карл Линней в 1758 году, а в 1821 году они были выделены в отдельный род. Эти киты живут исключительно в арктических и субарктических водах, адаптировавшись к ледяным условиям благодаря толстому слою ворвани. Основные места их обитания – мелководные участки у ледяных полей, где их миграции зависят от сезона таяния льда.

Уникальные физические особенности

Гренландские киты достигают длины 16–18 метров, а их вес может составлять до 80 тонн. У них нет спинного плавника, что помогает им безопасно передвигаться под льдом. Эти киты используют свои огромные головы, чтобы пробивать лёд и получать доступ к кислороду. Вместо зубов у них есть усатые пластины, которые фильтруют пищу из морской воды.

Долголетие и вокализация

Гренландские киты – долгожители, способные прожить два столетия. Учёные считают, что их секрет долголетия кроется в медленном метаболизме и эффективных процессах восстановления ДНК. Кроме того, эти киты обладают удивительными вокальными способностями, исполняя сложные мелодии, которые меняются каждый год. За это их прозвали "джазовыми певцами глубин".

Угрозы и защита

Основные угрозы для гренландских китов включают изменение климата, загрязнение среды, столкновения с судами, шум и рыболовные снасти. Хотя коммерческая охота на китов сейчас запрещена, аборигенные общины США, России, Гренландии и Канады имеют разрешение на ограниченную добычу.

Сегодня в мире насчитывается около 25 000 гренландских китов, но некоторые субпопуляции, такие как обитающие в Охотском море, остаются под угрозой исчезновения.

Уточнения

А́рктика - единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

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Автор Дмитрий Тезнев
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