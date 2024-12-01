Почему "рыба судного дня" считается предвестником бедствий

Чего ждать после появления сельдяного короля на берегу Тайваня

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"Рыба судного дня": правда ли сельдяной король предвещает катастрофы?

У берегов Тайваня дайверы обнаружили редкую рыбу — сельдяного короля, или ремень-рыбу, длиной около 2,5 метров. На её теле заметны загадочные отверстия, происхождение которых остаётся неясным. Эти рыбы обычно обитают на глубине от 200 до 1000 метров, но их появление у поверхности воды вызывает страх и связывается с приближением катастроф.

Фото: Ecomare by Ecomare/Salko de Wolf Сельдяной король

Кто такой сельдяной король?

Сельдяной король, также известный как ремнетел, — это одна из самых крупных глубоководных рыб. Она может достигать длины 11 метров, а её вес превышает 250 килограммов. У ремень-рыбы нет хвостового плавника, а спинные лучи на голове формируют нечто похожее на корону. Название "сельдяной король" появилось из-за частых встреч этой рыбы в косяках сельди, где она выделялась своей необычной внешностью.

Почему сельдяного короля называют "рыбой судного дня"?

В японской культуре ремень-рыба получила репутацию предвестника бедствий и стихийных бедствий. Её называют Ryugu или Tsukai, что переводится как "посланник из дворца короля драконов". Верят, что её появление у поверхности воды предвещает землетрясения и цунами. Например:

В 2011 году перед цунами в регионе Тохоку, унёсшем жизни 19 тысяч человек, на берег выбросило 20 ремнетелов.

В 2017 году на Филиппинах, за день до землетрясения, обнаружили двух сельдяных королей длиной более 4 метров.

Научное объяснение или совпадение?

Учёные предполагают, что поведение сельдяного короля связано с изменениями в окружающей среде. Сдвиги тектонических плит, вызывающие землетрясения и цунами, могут быть восприняты подводными животными на больших глубинах. Ремнетелы поднимаются ближе к поверхности, пытаясь покинуть опасную зону. Однако их редкость делает статистическую связь с бедствиями сложно доказуемой.

Интересно, что рыба "плавает" вертикально, что делает её уязвимой для течений, из-за которых она может быть выброшена на берег. Хотя научные объяснения звучат логично, легенды и мистические истории вокруг "рыбы судного дня" продолжают завораживать.

Что значит встреча с сельдяным королём?

Сельдяной король стал символом глубоководных загадок. Его редкие появления на поверхности воды вдохновляют легенды, но пока они остаются мифами, не подтверждёнными наукой. Тем не менее, эта рыба остаётся ярким напоминанием о таинственных глубинах океана и их влиянии на человеческое воображение.

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