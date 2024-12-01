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Как защитить себя и питомцев от паразитов

Кровососущие черви стали угрозой для людей и животных
1:44
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Кровососущие глисты: угроза для питомцев и их владельцев

В Великобритании зафиксирован случай заражения паразитическим червём Linguatula serrata, который поражает домашних животных и может передаваться человеку. Этот паразит питается кровью, вызывая тяжёлые осложнения, включая потерю зрения. По данным отчёта, заболевание связано с сыроедческой диетой питомца, включающей недостаточно обработанное мясо.

Как передаётся инфекция?

Люди могут заразиться через контакт с заражённым питомцем: слюна, слизь или фекалии животного могут стать источником инфекции. Кроме того, риск возрастает при употреблении недоваренного мяса или продуктов, загрязнённых паразитами.

Возможные симптомы:

  • Раздражение и кровотечение в горле;
  • Затруднённое дыхание;
  • Боль в различных тканях организма;
  • Потеря зрения в редких случаях, когда паразиты достигают глаз.

Особенно уязвимы дети, так как их гигиенические привычки менее строгие. У животных признаки заражения могут включать слабость, снижение аппетита и другие симптомы, связанные с интоксикацией организма.

Как защититься?

  • Кормите питомцев мясом, которое предварительно заморожено или тщательно приготовлено;

  • Соблюдайте правила личной гигиены после контакта с животными;

  • Регулярно проходите профилактическую проверку у ветеринара.
    Важность заморозки и термообработки мяса

Сырое мясо может содержать паразитов или патогены. Заморозка уничтожает большинство вредных организмов, а варка гарантирует их полное устранение.

Уточнения

Гельми́нты - общее название паразитических червей, обитающих в организме человека, других животных и растений, вызывающих гельминтозы.
 

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Автор Дмитрий Тезнев
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