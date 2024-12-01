Как защитить себя и питомцев от паразитов

В Великобритании зафиксирован случай заражения паразитическим червём Linguatula serrata, который поражает домашних животных и может передаваться человеку. Этот паразит питается кровью, вызывая тяжёлые осложнения, включая потерю зрения. По данным отчёта, заболевание связано с сыроедческой диетой питомца, включающей недостаточно обработанное мясо.
Люди могут заразиться через контакт с заражённым питомцем: слюна, слизь или фекалии животного могут стать источником инфекции. Кроме того, риск возрастает при употреблении недоваренного мяса или продуктов, загрязнённых паразитами.
Особенно уязвимы дети, так как их гигиенические привычки менее строгие. У животных признаки заражения могут включать слабость, снижение аппетита и другие симптомы, связанные с интоксикацией организма.
Сырое мясо может содержать паразитов или патогены. Заморозка уничтожает большинство вредных организмов, а варка гарантирует их полное устранение.
Гельми́нты - общее название паразитических червей, обитающих в организме человека, других животных и растений, вызывающих гельминтозы.
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