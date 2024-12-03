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Почему жирафы попадают в список исчезающих видов

Жирафы впервые могут стать охраняемым видом
1:24
Интересные Новости

Жирафы впервые могут быть включены в список вымирающих видов

Жирафы, символы африканской саванны, впервые могут попасть в официальный перечень видов, которым грозит исчезновение. Инициатива исходит от Службы охраны рыбных ресурсов и дикой фауны США, которая предложила включить пять подвидов жирафов в Закон о вымирающих видах. Такое решение направлено на защиту этих величественных животных от браконьерства и утраты среды обитания.

Восход солнца в Африке, Национальный парк Амбосели
Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Восход солнца в Африке, Национальный парк Амбосели

Численность жирафов сократилась более чем на 40 % с 1980-х годов, и сегодня их осталось всего около 69 000. Основные угрозы включают разрушение природной среды, климатические изменения и незаконную охоту. В 2018 году Международный союз охраны природы уже признал несколько подвидов жирафов находящимися под угрозой исчезновения.

Инициатива США включает классификацию трёх подвидов северного жирафа как находящихся под угрозой исчезновения, а сетчатого и масайского жирафов — на одну ступень ниже. Окончательное решение ожидается в течение года.

Экологические организации высоко оценили этот шаг, отметив, что действия должны быть максимально оперативными в условиях глобального кризиса вымирания.

Уточнения

Жира́ф - парнокопытное млекопитающее из семейства жирафовых. Самое высокое наземное животное планеты.

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Автор Дмитрий Тезнев
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