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Учёные выяснили, как аудитория влияет на поведение шимпанзе

Давление аудитории у приматов и новый взгляд на их поведение
1:16
Интересные Новости

Шимпанзе тоже чувствуют давление аудитории

Учёные из Киотского университета обнаружили, что шимпанзе изменяют своё поведение в зависимости от того, кто за ними наблюдает. Этот феномен, аналогичный эффекту аудитории у людей, был изучен в рамках исследования под руководством Сини Ямамото и Акихо Мурамацу.

Шимпанзе
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Lersch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шимпанзе

Во время эксперимента шимпанзе решали задачи различной сложности на сенсорных экранах. Результаты показали, что их эффективность увеличивалась при решении сложных задач, если за ними наблюдало больше зрителей, вероятно из-за усиленной мотивации. Однако при выполнении простых заданий результаты ухудшались, если среди наблюдателей были знакомые особи. Это свидетельствует о высокой степени социального восприятия у шимпанзе и их способности учитывать реакции окружающих.

Исследование помогает лучше понять социальные динамики среди приматов, а также открыть новые подходы к улучшению условий содержания шимпанзе в неволе. Поведение, основанное на реакции окружающих, указывает на удивительные сходства между людьми и их ближайшими родственниками в животном мире.

Уточнения

Шимпанзе́ - род из семейства гоминид отряда приматов.

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Автор Дмитрий Тезнев
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