Учёные выяснили, как аудитория влияет на поведение шимпанзе

Учёные из Киотского университета обнаружили, что шимпанзе изменяют своё поведение в зависимости от того, кто за ними наблюдает. Этот феномен, аналогичный эффекту аудитории у людей, был изучен в рамках исследования под руководством Сини Ямамото и Акихо Мурамацу.
Во время эксперимента шимпанзе решали задачи различной сложности на сенсорных экранах. Результаты показали, что их эффективность увеличивалась при решении сложных задач, если за ними наблюдало больше зрителей, вероятно из-за усиленной мотивации. Однако при выполнении простых заданий результаты ухудшались, если среди наблюдателей были знакомые особи. Это свидетельствует о высокой степени социального восприятия у шимпанзе и их способности учитывать реакции окружающих.
Исследование помогает лучше понять социальные динамики среди приматов, а также открыть новые подходы к улучшению условий содержания шимпанзе в неволе. Поведение, основанное на реакции окружающих, указывает на удивительные сходства между людьми и их ближайшими родственниками в животном мире.
Шимпанзе́ - род из семейства гоминид отряда приматов.
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