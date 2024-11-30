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Почему птицы не боятся дождя, но избегают ветра

Как птицы защищаются от дождя и переживают ливни
2:04
Интересные Новости

Птицы обладают удивительными природными адаптациями, которые помогают им справляться с дождём. Их секрет — особое маслянистое покрытие, которое они наносят на перья с помощью железы у основания хвоста. Это покрытие делает оперение водонепроницаемым, что защищает птиц от небольших осадков. Однако при сильных ливнях даже эта защита может быть недостаточной.

Птицы в небе
Фото: commons.wikimedia.org by Wernersen04, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Птицы в небе

Как птицы укрываются от дождя

Во время проливного дождя многие птицы ищут укрытия под кустами, в густых кронах деревьев или даже в трещинах скал. Расправляя перья, они пытаются придать им дополнительную водостойкость. Мокрые перья становятся холодными из-за попадания воды в воздушные карманы между ними, что повышает риск переохлаждения, особенно у мелких птиц. Чтобы сохранить тепло, пернатые часто прижимаются друг к другу.

Любители дождя

Некоторые птицы, напротив, наслаждаются дождём, принимая "ванны". Они расправляют крылья, чтобы тщательно промокнуть, и получают удовольствие от воды.

Кормление в непогоду

Независимо от погоды, птицам нужно питаться. Если дождь идёт слишком долго, они вынуждены выходить на поиски еды, несмотря на неудобства и риски.

Полет под дождём

Маслянистое покрытие позволяет птицам летать даже при сильных осадках, но только на короткие дистанции. Водоплавающие птицы, такие как утки, гуси и чайки, могут преодолевать большие расстояния под дождём, но намокшие крылья значительно утяжеляют их полёт, что требует огромного расхода энергии. Ветер добавляет опасности, делая управление в воздухе сложнее.

Как птицы переживают шторма

Морские птицы — самые выносливые в борьбе со штормами. Некоторые из них летают в обход циклона, другие ищут укрытие на суше, а третьи устремляются прямо в эпицентр шторма, чтобы там переждать непогоду.

Уточнения

До́ждь - атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель жидкости со средним диаметром от 0,5 до 6-7 мм.
 

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Автор Дмитрий Тезнев
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