Почему птицы не боятся дождя, но избегают ветра

Птицы обладают удивительными природными адаптациями, которые помогают им справляться с дождём. Их секрет — особое маслянистое покрытие, которое они наносят на перья с помощью железы у основания хвоста. Это покрытие делает оперение водонепроницаемым, что защищает птиц от небольших осадков. Однако при сильных ливнях даже эта защита может быть недостаточной.
Во время проливного дождя многие птицы ищут укрытия под кустами, в густых кронах деревьев или даже в трещинах скал. Расправляя перья, они пытаются придать им дополнительную водостойкость. Мокрые перья становятся холодными из-за попадания воды в воздушные карманы между ними, что повышает риск переохлаждения, особенно у мелких птиц. Чтобы сохранить тепло, пернатые часто прижимаются друг к другу.
Некоторые птицы, напротив, наслаждаются дождём, принимая "ванны". Они расправляют крылья, чтобы тщательно промокнуть, и получают удовольствие от воды.
Независимо от погоды, птицам нужно питаться. Если дождь идёт слишком долго, они вынуждены выходить на поиски еды, несмотря на неудобства и риски.
Маслянистое покрытие позволяет птицам летать даже при сильных осадках, но только на короткие дистанции. Водоплавающие птицы, такие как утки, гуси и чайки, могут преодолевать большие расстояния под дождём, но намокшие крылья значительно утяжеляют их полёт, что требует огромного расхода энергии. Ветер добавляет опасности, делая управление в воздухе сложнее.
Морские птицы — самые выносливые в борьбе со штормами. Некоторые из них летают в обход циклона, другие ищут укрытие на суше, а третьи устремляются прямо в эпицентр шторма, чтобы там переждать непогоду.
До́ждь - атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель жидкости со средним диаметром от 0,5 до 6-7 мм.
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