Почему важно учитывать природу при проектировании городов

Учёные из Мюнхенского технического университета (TUM) исследовали биоразнообразие на 103 общественных площадях Мюнхена. Они изучили, как различные элементы городской среды влияют на флору и фауну.
Результаты показали, что чем больше разнообразие растений, тем выше число животных и других организмов. Например, на центральной площади Мариенплац зарегистрировали всего 20 видов, тогда как на Пфронтенерплац — 156. Разница обусловлена наличием зелёных насаждений, таких как газоны и деревья.
Учёные акцентируют внимание на важности учёта интересов животных при проектировании городских пространств. Например, для привлечения пчёл недостаточно высаживать цветы — нужны условия, подходящие для их жизни.
Исследование подчёркивает значимость осознанного подхода к городскому планированию, чтобы обеспечить гармоничное сосуществование человека и природы в условиях урбанизации.
Эколо́гия - естественная наука о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.
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