Ежегодный пересчёт медведей помогает изучать изменение климата

Как медведи на Ямале переживают изменение климата

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На Ямале пересчитали белых медведей и оценили их состояние

Российские специалисты завершили ежегодный мониторинг популяции белых медведей на острове Белом и полуострове Ямал. Исследование, проводимое с 2015 года, направлено на изучение численности животных и их состояния в условиях изменения климата.

Итоги пересчёта

На этот раз учёные зафиксировали 17 особей. Среди них:

Самка с двумя 12-месячными медвежатами.

Ещё одна самка с одним детёнышем.

Большинство медведей сосредоточены на западном побережье острова Белый.

Оценка состояния медведей

Иван Мордвинцев, участник исследования, отметил, что медведи находятся в хорошем состоянии, их упитанность оценивается в 3-4 балла по пятибалльной шкале. Это говорит о том, что пока кормовая база остаётся достаточной для выживания животных, несмотря на сокращение морского льда.

Значение исследований

Ежегодный пересчёт позволяет отслеживать влияние изменения климата на белых медведей, которые зависят от морского льда для охоты на основную добычу — тюленей. Полученные данные помогают в разработке мер по сохранению этого уязвимого вида.

Контекст: цирки без диких животных

В то время как на Ямале сохраняют популяции белых медведей, в Узбекистане решили отказаться от использования диких животных в цирках. С 2025 года зрители будут наслаждаться представлениями с 3D-голограммами вместо живых зверей.

Уточнения

Бе́лый медве́дь - хищное млекопитающее семейства медвежьих, обитающий в Арктике, близкий родственник бурого медведя.



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