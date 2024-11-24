Ежегодный пересчёт медведей помогает изучать изменение климата

Российские специалисты завершили ежегодный мониторинг популяции белых медведей на острове Белом и полуострове Ямал. Исследование, проводимое с 2015 года, направлено на изучение численности животных и их состояния в условиях изменения климата.
На этот раз учёные зафиксировали 17 особей. Среди них:
Иван Мордвинцев, участник исследования, отметил, что медведи находятся в хорошем состоянии, их упитанность оценивается в 3-4 балла по пятибалльной шкале. Это говорит о том, что пока кормовая база остаётся достаточной для выживания животных, несмотря на сокращение морского льда.
Ежегодный пересчёт позволяет отслеживать влияние изменения климата на белых медведей, которые зависят от морского льда для охоты на основную добычу — тюленей. Полученные данные помогают в разработке мер по сохранению этого уязвимого вида.
В то время как на Ямале сохраняют популяции белых медведей, в Узбекистане решили отказаться от использования диких животных в цирках. С 2025 года зрители будут наслаждаться представлениями с 3D-голограммами вместо живых зверей.
Бе́лый медве́дь - хищное млекопитающее семейства медвежьих, обитающий в Арктике, близкий родственник бурого медведя.
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