Корова в бассейне: операция по спасению в Лестершире

В Лестершире спасли корову, оказавшуюся в воде

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Беременную корову спасли из бассейна в Великобритании

Необычный случай произошёл в Лестершире: пожарные провели трёхчасовую операцию по спасению беременной коровы весом 590 кг, которая упала в бассейн на территории частного дома в Кеттоне.

Как проходила спасательная операция

Животное оказалось в бассейне с водой глубиной менее метра, что позволило избежать серьёзных травм. Пожарные оперативно прибыли на место и, используя специальную страховочную привязь для копытных, осушили бассейн. После этого корову вывели в безопасное место.

Состояние животного

После спасения ветеринар осмотрел корову и обнаружил у неё лишь небольшой порез на ноге. Общее состояние животного было признано удовлетворительным.

Реакция общественности

Представитель пожарной службы с иронией назвал происшествие в социальных сетях "спа-днём" для коровы. Пользователи шутливо предположили, что животное могло искать место для "водных родов".

Уточнения

Коро́ва - отелившаяся самка крупного рогатого скота, то есть домашнего быка.



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