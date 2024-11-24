Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три способа улучшить вкус гречки
Победителя Евровидения обвинили в плагиате на песню Владимира Маркина
Как приготовить идеальную картошку фри в духовке за 15 минут
Как поднять яблоню и избежать повторного падения
Вау! Отёки исчезли за 15 минут: как добиться такого эффекта
Однородные сосиски: что скрывается за текстурой мясных продуктов
Почему важно следить за давлением в шинах
Секреты эксплуатации турбированных двигателей
Почему Айсберг стал фаворитом огородников

Корова в бассейне: операция по спасению в Лестершире

В Лестершире спасли корову, оказавшуюся в воде
1:06
Интересные Новости

Беременную корову спасли из бассейна в Великобритании

Необычный случай произошёл в Лестершире: пожарные провели трёхчасовую операцию по спасению беременной коровы весом 590 кг, которая упала в бассейн на территории частного дома в Кеттоне.

Как проходила спасательная операция

Животное оказалось в бассейне с водой глубиной менее метра, что позволило избежать серьёзных травм. Пожарные оперативно прибыли на место и, используя специальную страховочную привязь для копытных, осушили бассейн. После этого корову вывели в безопасное место.

Состояние животного

После спасения ветеринар осмотрел корову и обнаружил у неё лишь небольшой порез на ноге. Общее состояние животного было признано удовлетворительным.

Реакция общественности

Представитель пожарной службы с иронией назвал происшествие в социальных сетях "спа-днём" для коровы. Пользователи шутливо предположили, что животное могло искать место для "водных родов".

 

Уточнения

Коро́ва - отелившаяся самка крупного рогатого скота, то есть домашнего быка.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Российский шоу-бизнес
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения Аудио 
Стал известен пол ребёнка 53-летней Марины Федункив
Шоу-бизнес
Стал известен пол ребёнка 53-летней Марины Федункив Аудио 
Прохор Шаляпин с новой возлюбленной выбрали урну для праха
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин с новой возлюбленной выбрали урну для праха Аудио 
Популярное
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем

Нежный слоёный салат с курицей, помидорами и сыром станет главным украшением вашего стола. Простота приготовления и изысканный вкус гарантированы.

Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
На каких оборотах лучше эксплуатировать двигатель
Прохор Шаляпин с новой возлюбленной выбрали урну для праха
Самолёт Ту-214. Российский среднемагистральный лайнер впервые поднялся в воздух! Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё
Эксперты выбрали лучшие томаты для урожайного сезона
Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке
Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке
Последние материалы
Победителя Евровидения обвинили в плагиате на песню Владимира Маркина
Как приготовить идеальную картошку фри в духовке за 15 минут
Как поднять яблоню и избежать повторного падения
Вау! Отёки исчезли за 15 минут: как добиться такого эффекта
Однородные сосиски: что скрывается за текстурой мясных продуктов
Почему важно следить за давлением в шинах
Секреты эксплуатации турбированных двигателей
Почему Айсберг стал фаворитом огородников
Health&Science: бурый рис полезен для здоровья
Храп приводит к остановкам дыхания: как избавиться от опасного недостатка, ведущего к инсультам и инфарктам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.